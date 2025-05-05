Составлен рейтинг популярных фильмов у российских пиратов в апреле

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Абсолютным лидером топа стал триллер «Чёрный чемодан» режиссёра Стивена Содерберга. На втором месте оказался боевик «Опустошение» с Томом Харди от Netflix, замкнула тройку фантастика «Микки 17» с Робертом Паттинсоном.

В десятку также попали российская драма «Северный полюс», боевик «Новокаин» и драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2025 года