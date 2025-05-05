Сборы фильма «Minecraft в кино» взяли важную отметку

По итогам пятого уикенда сборы фильма «Minecraft в кино» превысили отметку в $ 870 млн. Картина по культовой видеоигре продолжает уверенный забег в прокате, удерживаясь в топе кинотеатральных чартов многих стран мира.

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Лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа постепенно приближается к миллиардным сборам. Если экранизации удастся сохранить темпы, то до конца мая картина может достичь заветного $ 1 млрд.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Лента уже добралась до России — фильм неофициально показывают в стране с 12 апреля.