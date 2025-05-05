Чем удивит третий сезон «Двух холмов»

Барону в исполнении Владимира Епифанцева предстоит примерить на себя роль руководителя и стать настоящим мужчиной в новом сезоне сериала «Два холма», рассказал НСН режиссер Сергей Малюгов.

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Жанр комедии позволяет иронизировать на тему отношений между мужчиной и женщиной, и новый сезон проекта «Два холма» продолжит следовать этой традиции, расширив границы мира будущего для зрителя, заявил в интервью НСН Сергей Малюгов, ставший режиссером третьего сезона антиутопии.

Онлайн-кинотеатр Start представит продолжение «Двух холмов» с 27 мая. К своим ролям вернуться Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный. При этом Никита Кологривый, который ранее также исполнял одну из главных ролей, в актерском составе не заявлен.

По сюжету третьего сезона после энергетической диверсии, устроенной искусственным интеллектом «Ларисой», представители женского мира будущего «подруги» и москвичи «приматы» объединяются, чтобы пережить тяжелую зимовку под предводительством Барона (Епифанцев). Малюгов отметил, что новый сезон существенно расширит границы мира будущего, представленного на экране.

«После зимовки героям предстоит дальнейшее совместное выживание в сложной новой реальности. Новый сезон отличается от предыдущих тем, что для зрителя откроется новый уровень понимания устройства планеты. Мы узнаем кто на самом деле руководит мировыми процессами, а также познакомимся с новыми яркими персонажами. В новом сезоне мужскому и женскому обществу предстоит пережить череду непредсказуемых событий в борьбе за свое существование», - рассказал он.

Новые вызовы приведут каждого героя истории к личной трансформации, однако, как добавил собеседник НСН, сильнее всего они повлияют на Барона.

«Наиболее мощное изменение произойдет с Бароном, которому придется проявить себя не только как руководителя, но и настоящего мужчину, а не примата с примитивными целями по жизни. Главный конфликт Бароны и Елены будет усилен за счет того, что в их отношения вмешается посторонний мужчина, который обострит конкурентную борьбу за ее расположение», - уточнил Малюгов.

По его словам, несмотря на все нововведения, третий сезон сохранит уже привычный и полюбившийся зрителям уровень юмора и иронии.

«Форма и существование женских и мужских миров является художественной уникальностью проекта. Основная цель - поразмышлять как могло бы быть устроено недалекое будущее, если бы женское общество доминировало на планете. Конечно не будем забывать про комедийный жанр проекта, как меру условности, заданную зрителю. Это позволяет достаточно смело иронизировать на тему мужских и женских отношений», - пояснил он.

В ноябре 2024 года антиутопия «Два холма» заняла пятое место в топе самых запрашиваемых сериалом в поисковике по данным исследовательской компании Mediascope, передает «Радиоточка НСН».