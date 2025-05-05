Шлем, стекло и галстук: киноляпы в любимых советских фильмах

«Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика», «Ирония судьбы», «Любовь и голуби» - эти фильмы давно стали классикой для россиян. Но в них есть и киноляпы, внимание на которые обратила «Комсомольская правда».

Так, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Милославский неаккуратно ставит шлем, который рухнул на голову оруженосцу. Но в следующем кадре внезапно оказывается, что шлем стоит на своем месте и никуда не падал. Проблемы возникли и с аквариумом. В сцене, когда Нина возвращается от режиссера Якина, она открывает окно и виден аквариум с прозрачной водой. Однако позже, когда Иван Васильевич переоделся в «бесовскую одежку», вода в аквариуме внезапно стала мутной. Также совершенно неожиданно во время допроса Ивана Васильевича из кадра исчезает кинжал, который был там еще секунде назад.

Внимательные зрители обратили внимание и на историческую неточность: царь не мог креститься привычным для нас образом, так как крещение тремя перстами появилось спустя сто лет после правления Грозного.

В «Иронии судьбы, или С легким паром!» также есть проблемы с реквизитом. В частности, в двух разных сценах фильма ручка одного из шкафчиков польского мебельного гарнитура куда-то исчезает.

Также Женя в эмоциональном порыве выбрасывает в окно фотографию Ипполита, однако на фото, которое поднимает Надя, оказывается вовсе не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили.

В «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» студенты готовятся к экзамену, не отрывая глаз от книги. Придя потом в квартиру, Шурик спрашивает у Лиды об ощущении дежавю и студентка тянется к шнуру, причем левой рукой. А вот включила его уже правой.

В серии «Операция Ы» во время поединка Шурика и Балбеса персонаж Никулина попал в тупик: сторож направил на него ружье, но беды не произошло из-за тележки. Сначала персонаж Демьяненко ловко перепрыгнул ее, но тележка доехала до конца, ударилась об автомобильную покрышку и сбила с ног героя. Вот только покрышку зрители увидели лишь на крупном плане: на других ракурсах ее не было.

А в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» возникли проблемы со стеклом автомобиля. Оно то разбито в кадре, то абсолютно целое.

При этом в знаменитом фильме «Любовь и голуби» Вася появился в синем галстуке до того, как его купили на рынке вместе с Раисой Захаровной. Также недоумение вызывает и одежда Мити. Сначала он появляется в однотонной рубашке, спустя несколько секунд на нем уже клетчатая, а еще через минуту снова однотонная.

В «Джентльменах удачи» у героя Евгения Леонова штаны оказываются пыльными еще до того, как на них оставляют отпечаток, а наколка в виде лампочки в разных кадрах то цоколем вверх, то вниз.

«Сцену с попыткой Косого познакомиться с девушкой, пока он сам был одет в женский наряд, помнит каждый. Но не каждый обратил внимание, что пока герои идут до театра, косынка на голове у героя Крамарова изменила цвет и узор», - отмечает издание.

Киноляпы есть и в фильме «Полосатый рейс». В одной из сцен отчетливо видно, что клетки с тиграми закрыты на замки, но по сюжету там только засовы. А в сцене в ванной герой Леонова то есть в воде, то его уже там нет.

В «Бриллиантовой руке» Семен Семеныч Горбунков называет адрес с ошибкой, так как девятая квартира никак не может быть в третьем подъезде типичного многоквартирного дома. А персонаж Миронова вручает детям эскимо, а жене Семена Семеныча — два цветка. Но в следующей сцене дети едят мороженое из креманок, а женщина держит в руке один цветок.

«Геша просыпается после тяжелого провального задания в «Плакучей иве» и пытается «поправить здоровье» шампанским. Лелик забирает бутылку с фразой «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», делает глоток и отставляет напиток на тумбочку. Но в следующем кадре мы видим, как здоровье тем же игристым поправляет их кот, расположившийся на телевизоре. При этом чуть раньше бутылки в этом месте не было», - отмечается в статье.

Напомним, ранее режиссер Никита Михалков заявил о том, что для него фильмы Рязанова – «это не кино». А «Иронию судьбы» он посчитал удачным фильмом за счет сценарной драматургии и хороших актеров. В свою очередь дочь Эльдара Рязанова Ольга в ходе программы «Малахов», посвященной памяти ее отца, заметила, что воздержится от комментариев по поводу высказывания Михалкова, так как «не хотела бы материться».