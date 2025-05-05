Премьеру фильма «Бугония» с Эммой Стоун перенесли на более ранний срок

Focus Features определилась с датой премьеры нового фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Клык", "Лобстер", "Убийство священного оленя"). Как сообщает издание Variety, лента "Бугония" (Bugonia) стартует в США 24 октября 2025 года, широкий релиз намечен на 31 октября.

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Картина является ремейком южнокорейской научно-фантастической комедии "Спасти зеленую планету!". Главные герои ленты, помешанные на теориях заговора, похищают главу известной фармацевтической компании. Они уверены в том, что женщина является инопланетянкой и хочет поработить Землю.

Специально для роли Стоун, до этого блиставшая в фильмах Лантимоса "Фаворитка", "Бедные-несчастные", "Виды доброты" и короткометражке "Блеяние", побрилась налысо.

Также в ленте задействованы Джесси Племонс ("Падение империи", "Убийцы цветочной луны") и Алисия Сильверстоун ("Бестолковые", "Бэтмен и Робин").

Оригинальный сценарий Чан Джун-хвана адаптировал Уилл Трэйси ("Меню", "Наследники", "Луковые новости"), один из продюсеров - Ари Астер ("Реинкарнация", "Солнцестояние").

Картина снималась в формате VistaVision - том же, что использовался Брэйди Корбетом в "Бруталисте" и Полом Томасом Андерсоном в "Одной битве за другой".