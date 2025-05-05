Появился трейлер экшен-драмы «Высокий сезон»

Появился тизер-трейлер экшен-драмы "Высокий сезон". Главные роли исполнили Анна Завтур ("Походу любовь", "Лихие"), Павел Попов ("Золотое дно", "Серебряный волк"), Артур Бесчастный ("Опасная близость", "Балет") и Сергей Горошко ("Майор Гром: Игра", "Содержанки").

© Постер

Сериал снял Стас Иванов, известный по сериалу "ЮЗЗЗ". "Высокий сезон" станет первым международным проектом постановщика: его съемки проходили во Вьетнаме.

Сюжет такой. Молодая пара Миша (Попов) и Аня (Завтур) проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда Аня исчезает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром (Бесчастный), которого считала мертвым. Местная полиция безразлична к случившемуся, и Миша начинает самостоятельные поиски. Вскоре он понимает, что причина исчезновения Ани связана с ее прошлым, о котором он не догадывался. В поисках Ани Миша знакомится с капитаном вьетнамской армии Тао, которая также расследует гибель своей младшей сестры.

Премьера сериала "Высокий сезон" состоится летом 2025 года на онлайн-платформах START и Okko.