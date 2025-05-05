Станут ли «Громовержцы» новым хитом Marvel

Marvel пока не удалось найти альтернативу «Мстителям», сказал в эфире НСН Евгений Баженов, назвав логичным появление в числе голливудских супергероев Наташи Романофф и Елены Беловой.

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Успех нового фильм от студии Marvel «Громовержцы*» не связан с обилием в картине героев с русскими корнями, объяснил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Новый кинокомикс от Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн и получил 94% позитивных отзывов на авторитетном сайте RottenTomatoes. Баженов считает, что у Marvel возникли проблемы после «Мстителей».

«Фильм хорошо встретили, я видел отзывы, это интересно и удивительно, что выстрелил какой-то проект, кроме основной линейки. После затухания "Мстителей" альтернатив у Marvel не оказалось. Если говорить в целом об интересе к супергеройскому кино, все зависит от качества фильма. У Marvel выходили проекты, которые были просто омерзительны. Их создатели пытались проехаться на предыдущих названиях или развивали истории малоинтересных персонажей, и эти фильмы были ужасны. При этом какой-нибудь "Дэдпул" зашел в зрителя и собирал без всяких проблем», - отметил BadComedian.

При этом он объяснил, почему в числе главных героев «Громовержцев*» родившаяся в Москве Елена Белова (нареченная сестра Наташи Романофф), Алексей Шостаков (Красный страж) и Антония Дрейкова, которую играет Ольга Куриленко.

«Та же Наташа Романофф изначально по комиксам была. Они куда только не пытаются бить: разные актеры, разные страны, разные национальности. У них был чуть ли не отдельный кунг-фу-фильм, они пытаются заинтересовать любую аудиторию. Все возможные города, нации и культурные особенности они пытаются затронуть. Это логично», - заключил собеседник НСН.

В России фильм «Громовержцы» не выйдет в официальный прокат из-за санкций со стороны США.

Российский актер и певец Алексей Воробьев ранее рассказывал «Радиоточке НСН», что ему неоднократно предлагали в Голливуде роль «плохого русского».