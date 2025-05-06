В сентябре 2024 года стало известно, что в разработке находится новый проект «Кинопоиска» — сериал-экранизация Atomic Heart. Эта видеоигра от российских разработчиков вышла в феврале 2023-го. К концу года научно-фантастический экшен, в котором СССР занимается массовым производством роботов, стал одной из самых обсуждаемых игр в мире. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о сериале по мотивам Atomic Heart, а также напоминает сюжет игры-первоисточника.

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Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: боевик, драма, фантастика.

боевик, драма, фантастика. Возрастное ограничение: 18+.

18+. Режиссер: неизвестно.

неизвестно. Сценарист: Роман Кантор.

Роман Кантор. Производство: продюсерский центр «Плюс Студия» и видеоигровая студия Mundfish.

продюсерский центр «Плюс Студия» и видеоигровая студия Mundfish. Дата премьеры: неизвестно.

неизвестно. Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD».

онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD». Основа: компьютерная игра Atomic Heart.

Дата выхода

Сериал по игре Atomic Heart анонсировали осенью 2024 года. С тех пор не появилось никакой дополнительной информации о производстве. Съемки должны стартовать в 2025 году — возможно, релиз сериала состоится через год после этого.

Пока что у сериала по Atomic Heart нет даже ориентировочной даты выхода. Премьера может состояться в конце 2025-го или начале 2026 года.

Кстати, у шоу все еще нет окончательного заголовка. На презентации проектов «Плюс Студии» сериал называли адаптацией Atomic Heart. При этом создатели не утверждали, что название будущего сериала повторит название игры-первоисточника.

Неизвестно, каким будет хронометраж нового сериала и из скольких эпизодов он будет состоять. Зато уже точно понятно, где можно будет посмотреть Atomic Heart. Производством шоу занимается продюсерский центр «Яндекса», а значит, его покажут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

По данным «Кинопоиска», выхода Atomic Heart ждут двести семьдесят тысяч пользователей. Сериал занимает второе место в топе самых ожидаемых проектов, уступая только «Мажору в Дубае».

Трейлер

Сериал пока не обзавелся трейлером или тизером. Единственный существующий промо-материал — минималистичный постер с надписью Atomic Heart.

Сюжет и актерский состав сериала

О сюжете экранизации Atomic Heart нет почти никакой информации. Единственное, что известно точно, — сериал не будет покадрово воспроизводить сюжет оригинальной игры.

Экранизация Atomic Heart расскажет самостоятельную историю, которая развернется в мире оригинальной игры. Сюжет сериала будет существенно отличаться от первоисточника.

Сценарист Роман Кантор объяснил, что сериальная адаптация Atomic Heart будет связана с уже знакомыми фанатам героями, однако многие элементы истории получат совершенно новое прочтение.

«Atomic Heart — абсолютно уникальный проект. Единственный за очень долгое время продукт, эстетически связанный с отечественной тематикой, вызвавший такой глобальный интерес и такой широкий резонанс в мире», — Роман Кантор, сценарист сериала Atomic Heart.

О персонажах, которые могут появиться в экранизации Atomic Heart, неизвестно вообще ничего. Соответственно, нет информации и о касте проекта — даже потенциальном.

Сюжет игры Atomic Heart

События игры разворачиваются в альтернативном СССР 1950-х годов. В этой версии реальности Советский Союз занимается массовым производством промышленных роботов.

Стать лидером технологической гонки стране позволило изобретение ученого Дмитрия Сеченова. В середине тридцатых он изобрел полимер — уникальное гибкое вещество, которое к тому же может выступать источником питания. Полимер можно использовать практически во всех сферах: от оборонной промышленности до сельского хозяйства.

После того как Европа, США и Советский Союз пострадали от так называемой коричневой чумы, в мире царит экономический кризис. Воспользовавшись беспомощностью других стран, Советский Союз взял инициативу в свои руки и начал поставлять за границу своих уникальных полимерных роботов.

За производство высокотехнологичных машин отвечает Предприятие 3826, а управлять роботами помогает нейросеть «Коллектив».

Сюжет игры начинается за несколько дней до запуска «Коллектива 2.0» — обновленной нейросети, к которой смогут подключаться не только роботы, но и люди.

Перед запуском новой разработки Сеченова за одном из заводов Предприятия 3826 случается непредвиденное: машины выходят из-под контроля и нападают на людей. Разобраться в причинах восстания роботов должен майор Сергей Нечаев — разведчик, который обязан жизнью гениальному ученому.

Нечаеву предстоит выяснить, какие опасности таит в себе Предприятие 3826, что скрывает Сеченов и в чем истинная цель «Коллектива 2.0». По ходу сюжета главный герой сталкивается с несколькими колоритными персонажами: отставным полковником Бабой Зиной, загадочным немецким ученым и роботизированными балеринами-двойняшками.

Производство

7 сентября 2024 года на «Кинопоиске» появилась страница некоего «Секретного проекта». На минималистичном постере было указано только то, что за производство отвечает «Плюс Студия», а в жанрах значились боевик и драма.

17 сентября некоторые популярные в соцсети X аккаунты начали обсуждать потенциальную экранизацию Atomic Heart. У других пользователей создалось впечатление, что это обсуждение — рекламный флешмоб, приуроченный к презентации проектов «Кинопоиска» (она как раз должна была состояться через два дня). Догадки подтвердились 19 сентября 2024 года — тогда сериал по игре Atomic Heart был анонсирован официально.

Сценаристом Atomic Heart стал Роман Кантор — автор нашумевшей экранизации «Мастера и Маргариты».

Среди других громких проектов Кантора — новогоднее фэнтези «Серебряные коньки», семейная комедия «Хороший мальчик» и покорившая Netflix «Эпидемия». Продюсерами Atomic Heart стали Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром») и Ольга Филипук («Король и Шут»).

Ожидается, что съемки начнутся в 2025 году. «Плюс Студия» создает экранизацию под совместным креативным контролем со студией Mundfish — разработчиками оригинальной видеоигры.