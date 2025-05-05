Каким будет второй сезон сериала «Захваченный рейс»

В 2023 году на платформе Apple TV+ вышел сериал «Захваченный рейс» — история о профессиональном переговорщике, который попал в сложную и опасную для жизни ситуацию и постарался решить ее с помощью своего таланта. Во втором сезоне главного героя ждет очередной форс-мажор: ему придется урегулировать свои личные проблемы и спасти множество людей от смертельной опасности. «Лента.ру» предлагает вспомнить, о чем был первый сезон, и рассказывает все, что известно о новых эпизодах.

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«Захваченный рейс»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2023

2023 Платформа: Apple TV+

Apple TV+ Страны: Великобритания, США

Великобритания, США Жанры: триллер, драма

триллер, драма Режиссеры: Джим Филд Смит, Мо Али

Джим Филд Смит, Мо Али Сценаристы: Джим Филд Смит, Джордж Кэй

Джим Филд Смит, Джордж Кэй Продюсеры: Идрис Эльба, Джим Филд Смит, Питер Хеслоп

Идрис Эльба, Джим Филд Смит, Питер Хеслоп В ролях: Идрис Эльба, Арчи Панджаби, Макс Бисли, Нил Мэскелл, Бен Майлз, Ив Майлс, Джек МакМаллен, Кристин Адамс, Каиса Хаммарлунд, Зора Бишоп

«Захваченный рейс» (Hijack) — британский остросюжетный сериал, созданный Джорджем Кеем и Джимом Филдом Смитом. Первый сезон вышел 28 июня 2023 года на платформе Apple TV+.

Первый сезон получил преимущественно положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes сериал собрал 90 процентов положительных рецензий из 67, со средней оценкой 6,9 из 10. Критики отметили, что «Захваченный рейс» — это «глянцевый, но эффектный триллер» и похвалили проект за напряженную реалистичную атмосферу, хорошо продуманный сценарий и убедительную актерскую игру.

Финальная неделя показа (31 июля — 6 августа 2023 года) оказалась для сериала знаковой: «Захваченный рейс» стал вторым шоу Apple TV+ (после «Теда Лассо»), попавшим в рейтинги стриминга Nielsen.

В январе 2024 года сериал был официально продлен на второй сезон.

О чем первый сезон

Сюжет первого сезона строится вокруг Сэма Нельсона — профессионального бизнес-переговорщика. Он оказывается на борту пассажирского рейса Дубай — Лондон. В отличие от привычных героев боевиков, Сэм не обладает ни физической силой, ни спецподготовкой, поэтому его главным оружием становятся навыки убеждения и стратегического мышления.

Осторожно, спойлеры!

И они оказываются очень кстати, когда борт захватывает группа вооруженных людей. Постепенно выясняется, что захватчики — не террористы, а люди, действующие по секретному заданию, и их мотивы, скорее, политические и экономические. Таким образом, действия Сэма оказывают влияние не только на пассажиров и экипаж, но и на спецслужбы, политиков и другие органы власти на земле.

Сериал снят в «режиме реального времени» — каждая серия охватывает час из жизни пассажиров рейса.

Дата выхода второго сезона

Пока Apple TV+ не объявила официальную дату премьеры второго сезона. Известно, что съемки стартовали в июне 2024 года. Учитывая стандартные сроки постпродакшна и график платформы, предполагаемый релиз может состояться в конце 2025 года.

Сюжет второго сезона

Детали второго сезона пока не раскрываются, однако режиссер Джим Филд Смит и исполнитель главной роли Идрис Эльба дали понять, что повторяться сюжет не будет.

«Я хочу, чтобы Сэм вернулся, но не хочу видеть еще один захват самолета, — признался Эльба в интервью. — Это должно быть нечто умное».

Джим Филд Смит добавил: «Я думаю, Сэм как персонаж действительно убедителен, поэтому было бы интересно посмотреть, как он будет действовать в других ситуациях».

По информации таблоида The Sun, при создании второго сезона шоураннеры вдохновлялись логикой развития франшизы «Скорость» (Speed), где действие каждого фильма происходило в новой локации. Создатели проекта также подчеркнули, что главное в их истории — не сама форма угрозы, а то, как Сэм справляется с кризисной ситуацией.

Среди возможных развитий сюжета в продолжении:

международный политический кризис;

кибератака на финансовую систему;

корпоративный заговор;

или даже техногенная катастрофа.

Производство

О разработке первого сезона было впервые объявлено в апреле 2022 года. Съемки начались в мае в Великобритании и завершились в ноябре того же года. Сценарий был написан Джорджем Кеем, режиссерское кресло занял Джим Филд Смит, который также вернулся к работе над вторым сезоном. Идрис Эльба не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве исполнительного продюсера.

Съемки второго сезона начались летом 2024 года, тоже в Великобритании.

К актерскому составу присоединились:

Тоби Джонс («Индиана Джонс и колесо судьбы»);

Лиза Викари («Тьма»);

Кристиане Пауль («Сестры-вампиры»);

Клэр-Хоуп Эшити (Top Boy);

Карима Макадамс («Дюна: Пророчество»);

Кристиан Нэте («Воздушный шар»).

Роли новых актеров пока не разглашаются.

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