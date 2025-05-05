Вышел трейлер нового нуарного триллера с Дензелом Вашингтоном

Студия A24 представила трейлер фильма Highest 2 Lowest («От высокого к низкому») в жанре неонуарного криминального триллера. Лента выйдет в кинотеатрах 22 августа, а с 5 сентября станет доступна в Apple TV+.

© Кадр из фильма

Фильм называют вольным ремейком «Рая и ада» Акиры Куросавы. По сюжету музыкальный продюсер ведёт переговоры с похитителем своего сына, но оказывается, что пропал другой ребёнок.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Главную роль сыграл Дензел Вашингтон. Также в съёмках принимали участие Ильфенеш Хадера (известна благодаря «Спасателям Малибу»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада», «Бэтмен») и другие.

«От высокого к низкому» впервые покажут на Каннском кинофестивале во второй половине мая.