Валерия Гай Германика сняла микро-сериал при помощи ИИ

Российская кинорежиссер и телеведущая Валерия Гай Германика ("Школа", "Обоюдное согласие", "Все умрут, а я останусь") сняла микро-сериал "ЖЭК", весь сезон которого можно посмотреть всего лишь за шесть минут.

© Российская Газета

В своем Telegram-канале она сообщила, что сценаристом картины значится чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT.

Главным героем шоу стал чиновник со сложной личной драмой, который должен расселить аварийный дом.

Роли в сериале исполнили Антон Риваль, Ирина Леонова, Стас Мотырев, а также дети Евгения Цыганова: Никита, Андрей, Гоша и Вера.

Всего в проекте заявлено шесть серий, каждая будет идти по минуте. Посмотреть "ЖЭК" можно будет в формате reels бесплатно и на всех платформах.