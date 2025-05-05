Названа самая важная трилогия в истории кино

Трилогия «Властелин Колец» возглавила рейтинг самых важных в истории кинотрилогий по версии американского издания о кино и телевидении Collider.

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Журналисты отметили, что блестящие романы редко превращаются в идеальные фильмы, однако в случае с экранизацией произведений Джона Толкина все сошлось. Второе место рейтинга журналисты издания отдали «Звездным войнам», отмечая фильмы 1977, 1980 и 1983 годов. На момент выхода картины стали самым кассовым хитом в истории кино. Тройку лидеров замыкает «Крестный отец».

В топ-5 главных кинотрилогий помимо прочего попал проект Ричарда Линклейтера, состоящий из фильмов: «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью». На пятом месте - франшиза Кристофера Нолана о Темном рыцаре, в которую входят картины «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. ведет разработку третьего фильма о Битлджусе. Ожидается, что новый фильм расширит киновселенную, знакомую зрителям. При этом пока не подтверждено, что режиссером триквела выступит Тим Бертон, передает «Радиоточка НСН».