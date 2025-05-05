Дженна Ортега и Роберт Де Ниро сыграют в фильме о бильярде

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и легендарный актёр Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны», «Ирландец») исполнят главные роли в фильме Shutout.

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Лента расскажет о талантливой девушке, которая отлично играет в бильярд. Опытный мастер берёт её под своё крыло, чтобы отточить её природный дар и вновь погрузиться в мир пула с огромными ставками, где каждый удар разделяет огромное богатство и моментальный провал.

Shutout планируют представить на Каннском кинофестивале, который пройдёт с 13 по 24 мая во Франции. Когда фильм выйдет в кинотеатрах, пока неизвестно — вероятнее всего, это случится уже в 2026 году.