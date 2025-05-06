Каким получился фильм «Все оттенки красного»

В прокат вышла романтическая история «Все оттенки красного». Название, согласитесь, многообещающее, но это с легкой руки прокатчиков. В оригинале скромнее — Red Flags. И хотя о революции там ни слова, но и ждать бурных страстей в стиле «Пятьдесят оттенков серого» от этой love story не приходитcя. Проект сделан для основного зрителя во всем мире — для подростков. И по сути, о них же.

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Эту ленту, которая была бы идеальна ко дню Святого Валентина, сваял голландец Лодевейк ван Леливелд. Впрочем, и сейчас фильм, безусловно, найдет своих фанатов. Потому что выход его в майские праздники — вполне грамотное решение ушлых прокатчиков: на контрасте с военными блокбастерами романтика на фоне амстердамских садов и каналов непременно вызовет у нашего зрителя, попавшего «под танки», трогательное умиротворение.

Напомню, что картина снята по одноименному бестселлеру Робин Венн в жанре young adult, или, по-русски говоря, подростковой литературы. Как наглядное пособие для юных выпускников, с чего начинать взрослую жизнь. Со встречи и расставания. Желательно с миллионером.

Герои — юная Сэм (ну и имя!), которую играет органичная Кес ван ден Брок) и мажор Феликс, который в оригинале Фендер (альфа-самец Дэнни Дорленд) встречаются для того, чтобы убедиться, как они не подходят друг другу. Но это будет в финале, куда нас приведет кудрявый сюжет. Сначала приехавшей в Таиланд Сэм ее парень (другой негодяй) за ужином жестоко объявляет, что он ее бросает. Девушка в шоке возвращается домой в Голландию. Она борется с депрессией, пытаясь начать новую жизнь. Подруга устраивает ее на работу в пятизвездочный отель, где она и встретит свою судьбу в лице мажора Феликса. Он обращает на нее свое королевское внимание — долго героиня не сопротивляется, тем более что он способен защитить ее от притязаний раскаявшегося бывшего.

И все-таки почему красный цвет? Потому что это название блога Феликса, тайного художника, сомневающегося в своем таланте. Там он проводит стримы в красной маске, рисуя странные картины. Его мать — известная в Голландии бизнес-леди, и он не хочет «светиться». К тому же этот мажор очень чувствителен и сентиментален, а его неприятности связаны с тонкой душевной организацией, что продемонстрирует исключительно целомудренно снятая постельная сцена. Правда, в конце концов он попадает в аварию на своем мотоцикле, пытаясь вернуть Сэм, но некритично. Да и девушка логично припадет к его койке в госпитале.

Как ни странно, не волнует героев и социальное неравенство: он богат, она бедна. Это не то роковое обстоятельство, которое разлучит эти травмированные жизнью юные души, которые никак не могут наговориться.

«Мы оба притворяемся, что нам все равно», — так они сканируют друг друга, демонстрируя редкий душевный стриптиз.

Причина расставания столь красивой пары останется загадкой для русских зрителей — формального повода нет, тем более героиня, устроив скандал в мастерской Феликса, где сажает на кол его картину, вроде пообещает не бросать больную мать. В финале же Сэм независимо отправится с рюкзаком по европейским весям.

«Я не хочу быть твоим проектом для исправления», — гордо заявит она партнеру.

Вот и весь секрет: евродевушка не готова спасать «плохишей» — а ведь это любимое занятие русских женщин! Потрясенный Феликс, подлечив ногу и сняв красную маску, тоже отправится с рюкзаком в далекий путь — туда, где «оскорбленному есть чувству уголок».

Вы можете представить на их месте Ромео и Джульетту? Что это — каприз, гордыня, гимн индивидуализму, декларация эго? Да всего понемножку намешано в гордой европейской душе. Кроме христианского смирения и внимания к близким.

«Ты вообще людей за живое считаешь?» — саркастически бросает Сэм Феликсу в первой сцене.

И он не знает, что ответить. Каждый из них ждет помощи от другого, но остается один. И вполне предсказуемый финал ставит точку в этом трогательном сеансе кинопсихотерапии.

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