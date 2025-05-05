Вышел трейлер фильма «Одно целое» с Дэйвом Франко

Кинокомпания Neon опубликовала трейлер фильма ужасов «Одно целое» (Together). Картина выйдет 31 июля в мировых кинотеатрах, в том числе и в России.

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Сюжет боди-хоррора расскажет о паре влюблённых, которые переезжают в загородный дом. Однако тихая жизнь готова обратиться кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинаются прирастать друг к другу.

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Видео доступно в группе «Фильмы ужасов» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Neon.

Главные роли в ленте сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана», «Мачо и ботан») и Элисон Бри («Горе-творец», «Охотник с Уолл-Стрит», «Сообщество).