Появились детали о роли звезд «Сверхъестественного» в новом сезоне «Пацанов»

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился деталями появления звёзд «Сверхъестественного» в пятом сезоне проекта. Шоураннер заявил, что все сцены с Джаредом Падалеки, Мишей Коллинзом и Дженсеном Эклсом уже отсняты — судя по всему, их будет не так много.

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Крипке также отметил, что помимо знаменитой троицы и его самого, в пятом сезоне сериала также принял участие один из режиссёров «Сверхъестественного» — Филип Сгриккиа. Поэтому чисто технически в воссоединении участвовали сразу пять человек.

Это было невероятно. Мы уже всё сняли. Я подтверждаю, что Джаред, Дженсен и Миша появляются в одном кадре, участвуют в одной сюжетной линии и взаимодействуют друг с другом. Видеть нас пятерых вместе на съёмочной съемке было так весело, всё ощущалось как встреча выпускников. Было очень душевно и приятно воссоединиться с ребятами, которых я люблю и которых я не видел многие годы — по крайней мере, в профессиональном плане. Так что это было действительно здорово.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.