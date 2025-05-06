Сформирована уникальная для ДФО система поддержки кинематографа

Миллионы россиян в свое время посмотрели комедийный детектив "Напарник", драму-экшен "На районе", фильм-катастрофу "Мира"… Все эти фильмы объединяет тот факт, что они были, по крайней мере в большей своей части, сняты во Владивостоке.

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После саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2012 года, когда город обзавелся сразу несколькими мегамостами, огромным университетским кампусом и прочими привлекательными, с точки зрения киноиндустрии, объектами, съемочные группы сюда зачастили. Полюбилась киноделам и природа Приморского края. Особенно тайга и море. Пандемии коронавируса и другие известные события, правда, заставили пересмотреть многие кинопланы. Однако в последние несколько месяцев в Приморье отмечаются более чем динамичные процессы, так или иначе связанные с киноиндустрией. Подробнее об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель центра поддержки и развития кино Приморского края Дмитрий Шевцов.

Дмитрий, работе центра исполнился год. Давайте напомним, с какой целью эта структура была создана?

Дмитрий Шевцов: Главная задача, которую мы перед собой ставим, - конечно, развитие местного кино. Это наш абсолютный приоритет. Плюс поддержка российских и иностранных кинопроектов, которые снимаются на территории края.

Цель - не просто привлекать съемки в регион, но и формировать собственную индустрию. Мы запустили образовательные программы, мастер-классы, начали работу с молодыми авторами, наладили взаимодействие с Фондом кино, российскими и международными кинокомиссиями. Приморье становится территорией, где кино - системная работа. В основном для съемок используется только натура, павильонные съемки проходят в Москве. Для запуска полного съемочного цикла нам нужен хотя бы один небольшой павильон.

У меня есть своя формула создания современной киноиндустрии в регионе. Я назвал ее "4К": кинофестиваль, кинокомиссия, киностудия, киношкола. Такая система успешно работает в Пусане (Южная Корея).

В чем конкретно заключается поддержка кинопроектов?

Дмитрий Шевцов: Мы оказываем кинокомпаниям содействие в части организации съемочного процесса - поиск локаций, подбор съемочного оборудования, кинотранспорта, получение разрешения на съемки различных объектов, размещение съемочной группы. Приморские специалисты в области кино проходят практику на площадках, работая во втором составе съемочных групп. В процессе участвуют актеры приморских театров, а жители края выступают в качестве актеров массовых сцен.

Теперь о финансах. Важнейшим шагом в развитии киноиндустрии в Приморье стал перезапуск системы рибейтов. Это финансовая поддержка, когда кинокомпания, выбравшая наш край в качестве съемочной площадки, имеет возможность получить от 20 до 40 процентов возмещения затрат из регионального бюджета. В 2025 году на субсидии кинопроизводителям предусмотрено 30 миллионов рублей по линии министерства туризма Приморского края. Мы же со своей стороны оказываем кинокомпаниям консультативную помощь. В целом такая система поддержки на Дальнем Востоке действует только в Приморье.

Сегодня регион является лидером в ДФО по количеству съемок российских кинокомпаний. Напомню, мы вошли в историю России как регион, где впервые была создана кинокомиссия, ныне наш центр, и выплачен первый рибейт.

Меры поддержки дальневосточной киноиндустрии разрабатываются также Минвостокразвития РФ. По линии Фонда кино будет проведен конкурс для фильмов, которые снимаются на Дальнем Востоке. Бюджет на эти цели - 200 миллионов рублей. Надеемся, что съемки одного из проектов пройдут в Приморском крае. Кроме того, в этом году состоится уже вторая Дальневосточная кинопремия.

С помощью в решении организационных вопросов все понятно и логично. А какой смысл помогать киношникам, тем более заезжим, финансово?

Дмитрий Шевцов: Все делается ради повышения туристической привлекательности Владивостока и всего края. Город, который попадает в кинофильм, - лучшая реклама, даже если при этом на экране осколки метеорита падают на наш замечательный мост. Многие зрители захотят увидеть этот мост воочию. Туристы привозят с собой деньги, которые многократно окупят вложения. Да и киногруппы хорошо тратят на месте. Все-таки это индустрия, а значит - финансы.

Самый крупный проект, который снимался в крае, - "Старый телохранитель" легенды гонконгского кино Саммо Хунга. В составе съемочной группы прибыли около 200 человек, среди которых был всемирно известный актер Энди Лау.

Так вот, компания за неделю оставила в Приморье десять миллионов рублей.

Впечатляет. А можете назвать наиболее значимые российские проекты, которые уже воспользовались финансовой поддержкой из краевого бюджета?

Дмитрий Шевцов: В 2023 году мерой воспользовались два проекта: "Джекпот" режиссера Александра Ханта и "9 секунд" Олега Штрома, кинокомпании "Каро Продакшн". В 2024-м субсидия предоставлена за фильм "Большая земля" кинокомпании Star Media, режиссер Юлия Трофимова.

Есть понимание, какие фильмы собираются снимать в Приморье в этом году и в обозримой перспективе? Что из этого выйдет на большой экран?

Дмитрий Шевцов: Планы есть, и довольно амбициозные. Вы не поверите, но мне на электронную почту приходит по три-четыре письма в день с вопросами и предложениями от кинопродюссеров. Что-то будет реализовано точно.

Уже началась подготовка к созданию полнометражного фильма для детей "Я стану капитаном", который снимут во всероссийском детском центре "Океан". В мае также стартуют съемки многосерийного художественного фильма под рабочим названием "Кэш" для платформы WINK. Они пройдут во Владивостоке и Находке. Режиссером проекта выступает Борис Акопов. Съемки продлятся все лето.

В этом году выйдет фильм "Большая земля", снимавшийся в Хасанском районе, и лента "Полет над Владивостоком".

Одним из основных проектов 2025-го станут съемки киноальманаха силами центра, местных кинематографистов и региональных кинокомпаний.

Иностранцы также присылают свои проекты и запросы. Многие с нетерпением ждут открытия прямых рейсов во Владивосток. Мы не оставляем надежд, что к нам приедут и гости из Голливуда с давно написанным сценарием экшена о взаимоотношениях тигров и людей по книге Джона Вэйлланта "Тигр. История мести и спасения", действия которой происходят в приморской тайге. Права на экранизацию много лет назад купила компания голливудской кинозвезды. Надеюсь, что я скоро скажу: "Ждите Бреда Питта...".