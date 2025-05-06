Опубликованы свежие кадры хоррора «Верни ее из мертвых»

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров хоррора «Верни её из мёртвых». На кадры попала исполнительница одной из главных ролей Салли Хокинс в жутковатом образе.

© Чемпионат.com

Свежие кадры ленты

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Сюжет картины расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Салли Хокинс известна по картине «Форма воды» и другим проектам. Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную ленту «Два, три, демон, приди». В главных ролях также снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер и другие.

Премьера ленты в России состоится официально 29 мая.