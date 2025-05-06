Сарик Андреасян ответил, когда начнутся съемки фильма «Война и мир»

Съемки фильма по роману Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на главные роли. Об этом ТАСС рассказал режиссер фильма Сарик Андреасян.

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«Сейчас проходят пробы: мы смотрим, как актеры выглядят в исторических костюмах. Сценарий уже готов, но сами съемки начнутся осенью», — рассказал он.

Как сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого и праправнук писателя Владимир Толстой, консультации по работе над проектом с ним не велись.

«Нет, консультаций не было», — сказал собеседник агентства.

Андреасян - российско-армянский актер кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Снял сериал "Чикатило", фильмы "Непрощенный", "Онегин", "Землетрясение".