Кто исполнит главные роли в фильме «Закрытие»

Роберт Де Ниро и Дженна Ортега сыграют главные роли в новом фильме «Закрытие» (Shutout) режиссера Дэвида О. Расселла («Мой парень - псих», «Афера по-американски»). Фильм будет посвящен Джейку Кежёну (Де Ниро), одному из последних мастеров исчезающего ремесла — бильярдному шулеру. Как сообщает Deadline, сценарий написал Алехандро Адамс («Дружелюбие», «Бабник»).

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Проведя жизнь в задымленных бильярдных, Джейк встречает Мию (Ортега) - молодого вундеркинда, чей необработанный, электризующий талант вновь разжигает огонь, который он считал давно погасшим, — сообщается в синопсисе. — Почувствовав редкую возможность сформировать легенду, Джейк берет Мию под свое крыло, оттачивая ее инстинкты и обостряя ее природный дар. Вместе они погружаются в безжалостный мир бильярда с высокими ставками, где грань между невообразимым богатством и сокрушительным провалом тонка как лезвие бритвы. По мере того, как звезда Мии восходит, а ее амбиции растут, Джейку предстоит ответить на главный вопрос: сможет ли он привести ее к величию или ее жажда победы затмит все, чему он ее научил?