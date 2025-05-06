Опубликованы свежие кадры «Пункта назначения: Узы крови»

Издание Entertainment Weekly продолжает делиться с аудиторией свежими кадрами различных лент. На очереди — фильм «Пункт назначения: Узы крови».

© globallookpress

По сюжету нового «Пункта назначения» главная героиня когда-то смогла избежать смерти. Спустя годы по очереди начинают умирать члены её семьи. Теперь ей предстоит разобраться с ситуацией и спасти как можно больше людей от жёсткой гибели.

© New Line Cinema

© New Line Cinema

© New Line Cinema

Шестая часть кровавой франшизы выйдет в прокат 16 мая. Главные роли сыграли Брэк Бэссинджер («Старгёрл», «Реанимация»), Ричард Хэрмон («Век Аделин», «Учитель года») и звезда серии Тони Тод («Кэндимен», «Дом по Соседству»), умерший в прошлом году от рака.