Сборы якутского кино поставили абсолютный рекорд

Кассовые сборы якутского кино в России в 2025 году поставили абсолютный рекорд в истории местного кинематографа. Об этом сообщает Айсен Николаев, глава Республики Саха, со ссылкой на данные ЕАИС.

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Так, за первые пять месяцев 2025 года сборы якутского кино превысили 174 млн рублей, что уже больше рекордного для региона 2024-го — 157 млн рублей. Кроме того, впервые якутские проекты смогли принести более 50 млн рублей в других регионах России, а за рубежом местные ленты принесли стране более 2 млн рублей.

Самыми кассовыми якутскими фильмами 2025 года остаются «Кончится лето» с Юрой Борисовым (54,7 млн рублей), «Диодорова» (42,8 млн рублей) и «Спид Стар» (29,7 млн рублей).