Кинокритик предсказал крах американским кинотеатрам

Введение президентом США Дональдом Трампом стопроцентных пошлин на прокат иностранных картин – это не более, чем популистский жест, который, однако, станет серьезным ударом по кинотеатрам в американских городах. Их репертуар сильно сузится, а желание людей идти в кино – резко упадет, предупредил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Сычев.

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На зарубежный сегмент приходится лишь небольшая доля проката в Штатах – по большей части в местных кинотеатрах демонтируют американские картины. Однако зарубежные фильмы с субтитрами смотрят в крупных городах представители интеллектуальной элиты, и пошлины Трампа – это губительный удар, прежде всего, по таким зрителям и кинотеатрам, делающим на них кассу, считает кинокритик. По его мнению, столь резкие перемены не убавят интерес зрителей к азиатскому и европейскому кино – они просто перейдут на онлайн-кинотеатры, где никаких пошлин нет.

«Выходом было бы наоборот сделать более широкий репертуар, привлекательный для людей, чтобы они хотели на большом экране смотреть фильмы. Но этого нет. В результате действий Трампа репертуар сужается, и мотивации у людей пойти в кино меньше», отметил Сычев, добавив, что в итоге практической ценности решение Трампа не имеет.

Напомним, администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии. По мнению представителей власти, другие страны переманивают американских режиссеров и студии, предлагая льготы, из-за чего Голливуд банкротится.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, пошлины на иностранное кино приведут к тому, что американским режиссерам будут обходиться дороже съемки новых фильмов в Европе. Киноделов это решение введет в ступор – не всегда будет просто отличить импортный фильм от местного в силу работы представителей нескольких стран над одной картиной, пояснил он, назвав решение Трампа «бредом».