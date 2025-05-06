Кто сыграет главную роль в боевике Run the Night

Актёр Крис Пайн, известный по «Чудо-женщине» и другим лентам, получил главную роль в боевике Run the Night.

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В центре сюжета — банкир, которого обвиняют в предательстве голландской мафии. Его бросают в центре Амстердама, назначив за его голову награду в $ 10 млн. Преследуемый самыми жестокими бандами города, он должен к рассвету пробиться через весь город, чтобы спасти жизнь своей жены и ребёнка.

Режиссёром выступит Роберт Алонсо по сценарию Джона Гленна и Алекса Дэвидсона, основанному на рассказе Гленна. Производством займутся студии Hidden Pictures, Barry Linen и De Maio Entertainment при поддержке Lionsgate.

Даты премьеры у ленты нет.