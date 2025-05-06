Продюсер объяснил, почему драму «В списках не значился» не покажут в США

Продюсер Тимур Вайнштейн усомнился в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика», что в американский прокат выпустят военную драму «В списках не значился» с Владимиром Машковым.

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Вайнштейн напомнил, что недавно администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии.

«Думаю, это связано и с нашим проектом [фильмом "В списках не значился"] тоже, потому что несколько дней назад президент США заявил, что Америка внесла самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Узнав о нашем фильме, он понял, что нужно запрещать иностранное кино, потому что если бы картина вышла в Америке, то зрители там вдруг поняли бы, что слова Трампа неправдивы», — заявил продюсер.

По словам Вайнштейна, картина «В списках не значился» вышла на территории СНГ, а также, возможно, ее покажут на азиатском рынке. Он заявил, что в России фильм показал хороший старт для своего жанра. Продюсер считает, что лента стала семейной: родители показывают ее своим детям, поскольку это «наша память».

Премьера фильма «В списках не значился» состоялась 1 мая 2025 года. Режиссером выступил Сергей Коротаев. Сюжет картины рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, которого играет Владислав Миллер. Действие начинается 21 июня 1941 года, когда герой прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако его судьба меняется в ночь с 21 на 22 июня, когда начинается Великая Отечественная война. Не успев зачислиться в личный состав, Плужников оказывается втянутым в первый бой, который длится десять месяцев.