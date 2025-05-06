Онлайн-кинотеатр Premier сообщил дату старта сериала «Я ничего не помню»

Онлайн-кинотеатр Premier объявил дату старта сериала «Я ничего не помню». Шоу начнут показывать на платформе с 14 мая.

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Помимо этого, онлайн-кинотеатр также представил персонажные постеры с главными героями проекта в исполнении Владимира Верёвочкина и Ангелины Пахомовой.

Согласно синопсису Макс и Настя, молодая пара на пороге кризиса отношений, сталкиваются с рядом таинственных событий. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает без следа. В попытках разобраться в произошедшем Макс сталкивается с рядом опасностей, включая преследование преступников, галлюцинации и откровения из прошлого.

Режиссёром шоу выступил Дмитрий Власкин.