Marvel ответила на путаницу с названием «Громовержцев»

Marvel вскоре после премьеры «Громовержцев» раскрыла значение звёздочки в названии фильма — как оказалось, Громовержцы были рабочим названием команды, тогда как истинный смысл в реальном имени нового отряда героев — Новые Мстители. После первых выходных началась новая рекламная активность фильма с «переименованием» фильма.

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Несмотря на полный ребрендинг фильма, до конца так и не было понятно, как в итоге обстоят дела с официальным названием фильма.

«Фильм называется "Громовержцы*", а сейчас просто раскрыто значение звёздочки в названии фильма».

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При этом на актуальных постерах «Громовержцев» вообще нет названия фильма — только «Новые Мстители». Поклонники посчитали подобное решение странным. Большинство сходится во мнении, что кино стоило назвать хотя бы в духе «Громовержцы: Новые Мстители».