Стартовали съемки комедии «Коп-звезда»

Телеканал ТНТ снимает новый полицейский сериал "Коп-звезда" - дерзкая комедия о том, что происходит, когда органы правопорядка становятся медийными.

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В центре истории - звезда полицейских соцсетей майор Андрей "Кит" Китаев, которого играет Никита Панфилов ("Положение вещей", "Лихач"), и его новоиспеченная напарница Ника, роль которой исполняет Анастасия Красовская ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Черный замок").

Кит - опытный опер, харизматичный и язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове. Его напарница Ника - принципиальная и немного наивная новенькая, еще не успевшая разочароваться в системе. Вместе они расследуют новые дела, сталкиваются с вызовами и пытаются нарастить аудиторию в соцсетях. Но в погоне за лайками и хайпом скрывается настоящая боль и попытка справиться с прошлым.

Помимо Никиты Панфилова и Анастасии Красовской, в сериале снимаются Виктория Богатырёва ("Красная поляна", "Пласт"), Дмитрий Блохин ("За слова отвечаю", "Непослушники"), Даня Киселёв ("Граница миров", "Ёлки 10"), Екатерина Борисова ("Я - медведь"), Вероника Васант и Сергей Фролов ("Мэр поневоле", "Выбери меня").

Режиссёром проекта выступает Виталий Дудка, известный по фильмам "Юра дворник" и "Нейробатя". Сценарий написали Сергей Настин и Дмитрий Кирюшкин.