Из «Громовержцев» вырезали большую сюжетную линию

После премьеры «Громовержцев» появляется всё больше подробностей создания фильма, в том числе сценарист кино Эрик Пирсон рассказал об одной из важных сюжетных линий, которая не попала в фильм.

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Ниже спойлеры фильма «Громовержцы» — лучше сначала посмотреть фильм и вернуться к новости.

Как рассказал Пирсон, он написал для Таскмастера (Ольга Куриленко) большую сюжетную линию через весь фильм, где она периодически теряла память и нападала на Джона Уолкера. Это бы одновременно было как комедийной шуткой, так и глубокой трагедией персонажа.

Бороться с проблемой героине бы помогала Призрак, у которой в прошлом была похожая ситуация, но она смогла справиться. В сюжете Призрак бы выступала эдакой старшей сестрой для Таскмастера.

Конкретные причины удаления сюжетной линии Пирсон не знает, но предполагает, что в кино уже было много историй, да и история Боба с потерей памяти также немного наслаивалась на историю Таскмастера — возможно, именно поэтому героиню Ольги Куриленко решили убрать.