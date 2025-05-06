Названы лучшие фильмы Marvel

IndieWire назвала лучшие фильмы Marvel
Американское издание IndieWire представило рейтинг лучших фильмов Marvel. Журналисты составили топ от худшего кинокомикса к лучшему с неожиданным победителем.
Так, лидером топа внезапно стала «Чёрная пантера» за необычный для Marvel стиль. На втором месте ещё более неожиданно оказался «Первый мститель» за отличный актёрский ансамбль, замкнули тройку «Мстители: Финал» за окончание эпической фазы киновселенной Marvel.
В топ-10 также вошли «Тор: Рагнарёк», «Человек-паук: Возвращение домой», «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также первый «Железный человек». Худшим же фильмом стали «Вечные» с Анджелиной Джоли.
Лучшие фильмы киновселенной Marvel по версии IndieWire
- «Чёрная пантера» (2018)
- «Первый мститель» (2011)
- «Мстители: Финал» (2019)
- «Первый мститель: Другая война» (2014)
- «Тор: Рагнарёк» (2017)
- «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)
- «Мстители» (2012)
- «Тор» (2011)
- «Железный человек» (2008)
- «Стражи Галактики» (2014)
- «Громовержцы*» (2025)
- «Мстители: Война бесконечности» (2018)
- «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
- «Стражи Галактики 3» (2023)
- «Стражи Галактики 2» (2017)
- «Первый мститель: Противостояние» (2016)
- «Капитан Марвел» (2019)
- «Человек-муравей» (2015)
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
- «Железный человек 3» (2013)
- «Черная пантера: Ваканда навеки» (2022)
- «Чёрная вдова» (2021)
- «Железный человек 2» (2010)
- «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (2022)
- «Человек-муравей и Оса» (2018)
- «Тор: Любовь и гром» (2022)
- «Мстители: Эра Альтрона» (2015)
- «Доктор Стрэндж» (2016)
- «Тор: Царство тьмы» (2013)
- «Капитан Марвел 2» (2023)
- «Невероятный Халк» (2008)
- «Дэдпул и Росомаха» (2024)
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023)
- «Капитан Америка: Новый мир» (2025)
- «Вечные» (2021)