Когда фильм «Громовержцы» выйдет в кинотеатрах России

2 мая состоялась мировая премьера фильма «Громовержцы» — новой картины в киновселенной Marvel. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода студии Disney с рынка страны.

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Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Кинокомикс доберётся до страны уже 12 мая — спустя 10 дней после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Стоит отметить, что фильм добрался бы до России ещё раньше, однако крупные отечественные киносети отказались от пиратских показов картин Голливуда на майские праздники. В менее популярных сетях лента станет доступна уже 10 мая — не все киносети решили поддержать флешмоб.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.