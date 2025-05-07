Зрители назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

В преддверии 80-летия Победы телеканал "Патриот" попросил своих зрителей назвать лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.

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Лучшим фильмом о Великой Отечественной войне зрители назвали "В бой идут одни "старики"" (42% упоминаний). В картине режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Леонид Быков осуществил давнюю мечту. Он с детства грезил небом, но в летное училище его не приняли из-за невысокого роста и попытки приписать себе два года при поступлении. Многое в фильме основано на реальных событиях. Например, "поющая эскадрилья" действительно существовала. Она воевала в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку. Бойцы организовали хор и приглашали на музыкальные вечера пехотинцев и танкистов. Скрипичный ключ и ноты, нарисованные на самолете капитана Титаренко, тоже не были выдумкой. Идею Быков почерпнул у штурмовика Василия Емельяненко, который расписывал нотами свой Ил-2 в память об учебе в Московской консерватории. Картина "В бой идут одни "старики"" вышла на большие экраны в 1974 году и заняла четвертое место в прокате, завоевав сердца зрителей на долгие годы.

На второй строчке расположилась картина "Они сражались за Родину", ее отметили 35% респондентов. Для режиссера Сергея Бондарчука фильм стал второй после "Судьбы человека" экранизацией произведений Михаила Шолохова: в основу сценария лег неоконченный роман писателя. В фильме снимались Юрий Никулин, Георгий Бурков, Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Иван Лапиков - Сергею Бондарчуку было принципиально важно, чтобы исполнители главных ролей сами прошли войну или хорошо ее помнили.

Согласно опросу журнала "Советский экран", "Они сражались за Родину" стал лучшим фильмом 1976 года. Через год Сергей Бондарчук и оператор картины Вадим Юсов были удостоены Государственной премии им. братьев Васильевых.

Масштабная киноэпопея "Освобождение" занимает третье место (34% упоминаний). В пяти картинах режиссер Юрий Озеров рассказал о важных этапах Великой Отечественной войны: от Курской дуги до взятия Берлина. Отчасти сценарий был написан по мотивам воспоминаний Георгия Жукова, которые на тот момент еще не были опубликованы (маршал лично передал записи режиссеру). Образ полководца в кадре воплотил Михаил Ульянов.

На четвёртой строчке - "…А зори здесь тихие", экранизация знаменитой повести Бориса Васильева. Ее назвали 31% опрошенных. Режиссером выступил классик советского кино Станислав Ростоцкий. Фильм он посвятил медсестре, которая вынесла его с поля боя во время войны. Кроме Ольги Остроумовой, до этого снимавшейся у Ростоцкого в фильме "Доживем до понедельника", для остальных исполнителей главных ролей военная драма стала дебютом в кино.

После премьеры картина "…А зори здесь тихие" получила несколько премий на родине, медаль за участие в Венецианском кинофестивале и в 1973 году была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Замыкает первую пятерку совместная картина Александра Боголюбова и Владимира Чеботарева "Батальоны просят огня" (отметили 30% зрителей). Четырехсерийный фильм был снят к 40-летию Великой Победы. В основу сценария лег одноименный роман Юрия Бондарева, который до этого был использован в качестве литературной основы во второй части киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение".

Наглядно

В результате топ-10 главных фильмов выглядит так:

«В бой идут одни "старики"» (1973), Леонид Быков — 42%. «Они сражались за Родину» (1975), Сергей Бондарчук — 35%. «Освобождение» (1968-1971), Юрий Озеров — 34%. «…А зори здесь тихие» (1972), Станислав Ростоцкий — 31%. «Батальоны просят огня» (1985), Александр Боголюбов, Владимир Чеботарёв — 30%. «На войне как на войне» (1968), Виктор Трегубович — 20%. «Горячий снег» (1972), Гавриил Егиазаров — 18%. «Живые и мёртвые» (1963), Александр Столпер — 15%. «Семнадцать мгновений весны» (1973), Татьяна Лиознова — 14%. «Щит и меч» (1968), Владимир Басов — 11%.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Патриот". Участвовали 3 тыс. 211 человек.