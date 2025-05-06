Когда покажут фильм «Зона интересов» в России

Компания «Амедиатека» рассказала о дебютных показах фильма «Зона интересов» в России. Ленту Джонатана Глейзера можно будет посмотреть уже 10 мая — за 12 дней до официальной премьеры в кинотеатрах.

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Так, 10 мая ленту представят в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре в рамках проекта Каро.Арт. 11-го числа ленту можно будет посмотреть в сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» в 16 городах, а в широкий прокат лента выйдет 22 мая во всех кинотеатрах страны.

Расписание выхода фильма «Зона интересов» в России

10 мая в 19:00, Москва (киноцентр «Октябрь») - фильм представит и обсудит со зрителями историк, директор департамента экскурсионных программ Еврейского музея и центра толерантности Олег Меламед.

10 мая в 18:00, Санкт-Петербург (кинотеатр «Варшавский экспресс») - фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Максим Ершов.

10 мая в 18:00, Краснодар (кинотеатр «Галерея») - фильм представит и обсудит со зрителями киновед Кира Кац.

11 мая — премьера фильма в 16 городах России в киносетях «Формула кино» и «Синема парк»

22 мая — широкий релиз в кинотеатрах России.

«Зона интересов» рассказывает историю жизни Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества. Фильм основан на одноимённом романе Мартина Эмиса и посвящён теме богатства немецких комендантов, чьё благополучие было построено исключительно на ненависти к евреям.

Лента вышла в 2023 году и получила награду на «Оскаре»-2024 в категории «Лучший международный фильм».