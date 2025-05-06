О чем сюжет нового эпизода «Леди Баг и Супер-Кот»

Проблема отцов и детей — одна из ведущих, можно даже сказать коренных в мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот». В новой серии шестого сезона под названием «Выпрямительница» (по хронологии она аж пятнадцатая) разыгралась ещё одна драма, на этот раз между Натаниэлем и его матерью. Являются ли комиксы достойным произведением искусства? Рассуждаем вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Да, конечно, являются! Сейчас вряд ли найдётся много людей, считающих, что абсолютно все комиксы — это что-то несерьёзное и глупое. Однако именно такого устаревшего мнения и придерживается мать Натаниэля — напомним, что это одноклассник Маринетт, художник, владеющий квами козы Зигги. Вместе с Марком он создаёт комикс о двух рыцарях: один пишет сценарий, другой иллюстрирует, а весь класс и многие другие читатели зачитываются в восторге.

Но только не мама Натаниэля — по её мнению есть много «достойных» видов искусства, таких как архитектура или дизайн. Как можно было уже догадаться, именно она и подверглась акуматизации в этом эпизоде, став Выпрямительницей — под действием её печати персонажи попадали в гипнотическое состояние. Досталось даже Леди Баг и Супер-Коту!

Отдельно хочется упомянуть сам комикс, концовка которого и стала «камнем преткновения» в серии: речь там идёт о моменте, когда герои… снимают маски и узнают личности друг друга. Ничего не напоминает, ха? Вот это самоирония!

Но что-то остаётся вечным: акума вновь изгнан, мать Натаниэля приняла увлечение сына рисованием комиксов, и очередной конфликт между ребёнком и родителем был исчерпан. Чтобы скоротать время до выхода следующего эпизода, переходите в наш раздел о Леди Баг — там найдутся обзоры остальных серий и много других интересных материалов о проекте.