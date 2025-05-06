Авторы аниме «Дандадан» показали тизер второго сезона

Момо и Окарун возвращаются. Студия Animation Digital Network представила новый тизер второго сезона популярного аниме «Дандадан» по мотивам одноименной манги.

© кадр из аниме «Дандадан»

По сюжету, старшеклассница Момо Аясэ верит в привидений. Однажды она знакомится с парнем Кэном Такакурой, который убежден в существовании инопланетян. Они начинают спорить, пытаясь навязать друг другу свою точку зрения, и решают посетить оккультные места. Выясняется, что оба были правы. Синопсис

История будущего сезона продолжит арку «Проклятого дома», а за производство снова отвечает студия Science SARU. «Дандадан» и «Поднятие уровня в одиночку» поборются за звание лучшего аниме года

Премьера новых эпизодов «Дандадан» состоится 3 июля. Первый сезон был тепло встречен критиками и зрителями. Заглавное фото: «Дандадан»