Опубликован трейлер фильма «Не одна дома 2»

Первый трейлер фильма «Не одна дома 2» представили 6 мая 2025 года кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино». К своим ролям в продолжение семейной комедии вернулись Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, а к ним присоединились Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович и другие. Режиссером снова стал Митрий Семенов-Алейников.

© кадр из фильма «Не одна дома»

По сюжету, Маша Хаметова отправляется с отцом (Манукян) в летнее путешествие в автодоме. Три года назад, после событий первой части, мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу - семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша Хаметова отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля (Маклаков) и Няню (Михневич), которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное! А в это время отец Маши организует поиски пропавшей дочери.

- Я абсолютно в восторге от работы над «Не одна дома 2»! – говорит Милана Хаметова. - Мне было интересно вернуться к этой культовой теме и снова окунуться в образ своего персонажа. Фильм полон юмора и неожиданных поворотов, и, конечно, больших сердечных моментов. Работать с такой замечательной командой было настоящим удовольствием, и я надеюсь, что наш фильм подарит семьям радостные мгновения вместе. Приходите в кино — вас ждёт много сюрпризов!

«ИнтерМедиа» напоминает, что фильм «Не одна дома» вышел в российский прокат в июле 2024 года и несколько недель входил в пятерку самых кассовых проектов. Сиквел появится в кинотеатрах 3 июля.