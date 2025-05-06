Что нужно знать о мультфильме «Элио»

В июне 2025 года в мировой прокат выходит научно-фантастический мультфильм «Элио». Судя по трейлеру, он станет еще одной трогательной историей студии Pixar о взрослении, дружбе и поиске себя — но на этот раз в космических масштабах. Все подробности о мультфильме — в материале «Ленты.ру».

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«Элио»: главное о мультфильме

Год выхода: 2025

Страна: США

Жанры: фантастика, фэнтези, комедия, драма, приключения, семейный

Режиссеры: Эдриан Молина, Мадлен Шарафьян, Доми Ши Сценарист: Эдриан Молина Продюсеры: Мэри Элис Драмм, Линдси Коллинз, Пит Доктер

Роли озвучивают: Йонас Кибриб, Зои Салдана, Брэд Гэррет, Джамила Джамил, Ширли Хендерсон, Реми Эджерли

«Элио» (Elio) — предстоящий анимационный научно-фантастический фильм, который отправит зрителей в захватывающее межгалактическое путешествие. Это двадцать девятый мультфильм студии Pixar и третий в жанре научной фантастики после «ВАЛЛ-И» (2008) и «Базз Лайтер» (2022).

Дата выхода

Изначально дата премьеры была запланирована на март 2024 года, но из-за забастовки SAG-AFTRA и перестановок в команде релиз перенесли на 20 июня 2025 года.

Сейчас студия делает ставку на летний прокат, где у Pixar традиционно сильные позиции. Аналитики предсказывают сборы в диапазоне 500-700 миллионов долларов.

Трейлер

Сюжет

В центре сюжета — 11-летний мальчик Элио Солис, неудачник с богатой фантазией, он увлекается всем, что связано с космосом. По ошибке он попадает в «Коммуниверс» — межпланетную организацию, напоминающую космическую ООН.

В нее входят представители разных цивилизаций, и Элио предстоит стать послом Земли. А еще — наладить связи с инопланетянами, разобраться в межгалактическом кризисе и, возможно, найти свое истинное предназначение и узнать, кем ему суждено быть.

Производство и съемочная команда

Разработка «Элио» началась задолго до официального анонса в 2022 году. Идея фильма родилась у сценариста и режиссера Эдриана Молины («Тайна Коко»), который первоначально должен был стать единственным режиссером проекта. Однако в июне 2024 года к проекту подключилась Доми Ши (обладательница «Оскара» за короткометражку «Бао»), а позже и Мадлен Шарафьян («Барроу»). Молина переключился на разработку сиквела «Тайны Коко», но остался сорежиссером картины.

Изменения в руководстве повлияли на сюжет: изначально главную женскую роль, мать Элио, должна была озвучивать актриса Америка Феррера, но из-за задержек производства и изменений в сценарии она покинула проект. Ее заменила Зои Салдана, но уже в роли тети главного персонажа.

Эти метаморфозы, по словам продюсера мультфильма Мэри Элис Драмм, были необходимы для «большего акцента на космическом приключении и личном росте Элио».

В актерский состав также вошли:

Джамила Джамил в роли инопланетного посла Квесты;

Брэд Гарретт в роли лорда Григона;

Ширли Хендерсон в роли суперкомпьютера.

Музыку к фильму написал Роб Симонсен («Достать ножи: Стеклянная луковица»). Для создания инопланетных существ аниматоры вдохновлялись глубоководными обитателями и экзотическими насекомыми; также впервые команда Pixar использовала новый алгоритм рендеринга световых эффектов.

Первый тизер картины, выпущенный в 2023 году, набрал более 10 миллионов просмотров за неделю и познакомил зрителей с Элио — застенчивым мальчиком, который не вписывается в школьный коллектив. В марте 2025 года вышел официальный трейлер, который уже показал основные сюжетные повороты.

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