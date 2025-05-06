Осенью 2025 года в прокат выйдет фильм «Мажор в Дубае». Это новая часть приключений Игоря Соколовского — мажора, который вынужденно переквалифицировался в сотрудника полиции. Вообще, детективная история Соколовского началась в 2014 году — тогда вышел первый сезон «Мажора» с Павлом Прилучным в главной роли. «Лента.ру» вспоминает лучшие эпизоды сериала «Мажор» и публикует топ-15 серий с самым интересным сюжетом.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: криминальная драма, детектив

Возрастное ограничение: 18+

Создатель: Александр Цекало

Годы выхода: с 2014-го по настоящее время

Сколько серий: 48 (4 сезона) + 3 полнометражных фильма

Длительность одной серии: 50 минут

Где смотреть: онлайн-кинотеатры «Кинопоиск HD», «Иви», Premier и другие Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2и 7.5

В главных ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов

«Мажор» — это история об избалованном парне по имени Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Молодой и дерзкий сын успешного бизнесмена прожигает отцовское состояние и не думает о завтрашнем дне. У него есть все: деньги, связи, друзья и прекрасная невеста.

Жизнь Соколовского меняется, когда на одной из вечеринок он ввязывается в драку с полицейскими. О конфликте узнает отец Игоря, в наказание он лишает сына материальной поддержки и отправляет его на работу в МВД. Поначалу Мажор с трудом находит общий язык с сослуживцами, однако постепенно привыкает к новому образу жизни.

На протяжении первых трех сезонов Мажор искал того, кто расправился с его матерью, а также мстил людям, из-за которых не стало его родителей.

За это время «золотой мальчик» превратился в сурового мужчину и настоящего профессионала. Игорь влюблялся, терял близких друзей и спасал жизни других, рискуя собственной

В четвертом сезоне ушедший из органов Соколовский узнал, что у него есть маленькая дочь.

Разговоры о пятой части сериала начались еще в 2023 году, однако с тех пор не появилось больше никаких подробностей.

Помимо четырех сезонов сериала, во франшизу «Мажор» входят и две полнометражных картины — «Мажор. Фильм» и «Мажор в Сочи». В первом фильме Соколовский искал банду, которая стоит за производством нового синтетического наркотика, а во втором — пытался открыть собственный бизнес на берегу Черного моря. Выход третьего фильма об Игоре Соколовском запланирован на 30 октября 2025 года.

Топ-15 лучших серий

1-й сезон, 1-я серия

Дата выхода серии: 2014 год

Рейтинг на MyShows: 4.53

О чем серия: избалованный Игорь Соколовский попадает на службу в полицию

Игорь Соколовский — избалованный сын влиятельного олигарха. Когда Игорь был совсем маленьким, его матери не стало. С тех пор воспитанием мальчика занимался его отец Владимир Яковлевич (Александр Дьяченко).

Младший Соколовский вырос дерзким и избалованным мажором. Он привык прожигать жизнь на вечеринках и ни в чем себе не отказывать. Одна из бурных тусовок закончилась для Игоря плачевно — из-за своего приятеля Стаса (Никита Панфилов) юноша ввязался в драку с полицейскими.

Новость об этой разборке дошла и до отца Игоря. В итоге Владимир Яковлевич решил отправить своего наглого сына на перевоспитание — так Игорь Соколовский оказался на службе в отделе полиции, с сотрудниками которого он подрался. Быстро наладить отношения с руководством не вышло — зато мажор-полицейский сразу смог раскрыть свое первое дело.

1-й сезон, 3-я серия

Дата выхода серии: 2014 год

Рейтинг на MyShows: 4.62

О чем серия: Игорь помогает коллеге-полицейскому, а также обнаруживает новые подробности в деле своей матери

Из-за Игоря его коллега Данила Королев (Денис Шведов) лишился своего табельного оружия и чуть не попал под следствие.

Соколовский смог вернуть пистолет, однако просто замять произошедшее не вышло. Оказалось, что накануне кто-то использовал это полицейское оружие для того, чтобы напасть на человека. Игорю вновь приходится спасать ситуацию — для того, чтобы разобраться в случившемся, придется досконально изучить все материалы о жизни жертвы.

Помимо решения рабочих задач, Соколовский использует свою новую должность для того, чтобы узнать, что именно произошло с его матерью. По официальной версии следствия, Анна Соколовская (Яна Соболевская) добровольно покинула этот мир. Мажор начинает изучать архивное дело Соколовской и выясняет, что существенная часть информации исчезла.

1-й сезон, 8-я серия

Дата выхода серии: 2014 год

Рейтинг на MyShows: 4.57

О чем серия: Игорь узнает новые подробности из жизни отца, группа Родионовой ищет маньяка.

Соколовский узнал, что у его отца был роман с другой женщиной, а теперь ее не стало. Интересно то, что с любовницей расправились ровно так же, как и с двумя другими людьми: матерью Игоря и следователем Карасевым, который вел ее дело. Мажор обращает внимание и еще на одну деталь — недавно Соколовский-старший зачем-то навещал свою бывшую возлюбленную.

Тем временем полиция под руководством начальницы Мажора Виктории Родионовой (Карина Разумовская) пытается выйти на след серийного маньяка. Однако в процессе задержания все идет не по плану, и Игорь позволяет преступнику скрыться.

Владимир Яковлевич приглашает сына на рыбалку. Там к семье Соколовых присоединяется загадочный Дато (Саак Дурян) — давний знакомый отца Игоря.

1-й сезон, 12-я серия

Дата выхода серии: 2014 год

Рейтинг на MyShows: 4.64

О чем серия: Игорь переживает покушение и пытается расправиться с бывшим коллегой отца

Бывшая возлюбленная и невеста Игоря по имени Лера (Анна Андусенко) проводит ночь в доме Мажора. На следующий день девушку похищают неизвестные, а сам Соколовский переживает покушение. Игорь понимает, что человек, погубивший его мать, где-то рядом. Мажор продолжает собственное расследование и наконец приближается к разгадке. В процессе поисков Игорь допускает фатальную ошибку — в итоге киллер нападает на Владимира Соколовского.

Имя заказчика покушения Игорю уже известно — это Аркадий Игнатьев (Игорь Жижикин), бывший деловой партнер его отца. Одержимый желанием отомстить, Мажор отправляется на встречу с Игнатьевым, чтобы положить конец его преступлениям. Он не подозревает, что в офисе Игнатьева его уже ждут.

2-й сезон, 3-я серия

Дата выхода серии: 2016 год

Рейтинг на MyShows: 4.62

О чем серия: Мажор знакомит Аверьянова со своей знакомой Ниной и продолжает мстить Игнатьеву

Игорь знакомит Евгения Аверьянова (Александр Обласов) со своей хорошей знакомой Ниной (Анна Цуканова-Котт) — очаровательной дочерью олигарха. Жека производит на девушку по-настоящему неизгладимое впечатление — молодой полицейский помогает подруге Нины, которая попалась на крючок брачного афериста.

Тем временем Мажор продолжает воплощать свой план мести — теперь он владеет бизнесом отца и наконец-то может развалить бизнес Аркадия Игнатьева. Для того чтобы осуществить задуманное, Игорь хочет заключить опасную сделку с секретаршей Игнатьева Яной (Ксения Разина).

Получив еще одно загадочное послание от анонима, Игорь с ужасом понимает: единственного человека, который мог передать Соколовскому это сообщение, уже нет в живых.

2-й сезон, 4-я серия

Дата выхода серии: 2016 год

Рейтинг на MyShows: 4.61

О чем серия: Вика не может отпустить Мажора, Игорь встречается с человеком из прошлого

Полиция расследует новое дело — во дворе жилого дома находят тело коллектора. У мужчины отрублена одна рука. Следователи подозревают, что за покушением стоит кто-то из должников.

Вика, которая официально состоит в отношениях с Данилой Королевым, остается неравнодушна к Мажору. Когда Королев с воодушевлением рассказывает Родионовой о планах на их общее совместное будущее, девушка воспринимает это довольно агрессивно.

Секретарша Яна, ставшая тайной помощницей Игоря, находит компромат на Аркадия Игнатьева. Девушка назначает Мажору встречу, но так и не приходит на нее. Оказывается, Яна стала жертвой Стаса Агапова — бывшего друга Игоря, который окончательно слетел с катушек.

2-й сезон, 5-я серия

Дата выхода серии: 2016 год

Рейтинг на MyShows: 4.61

О чем серия: Нина хочет познакомить Жеку со своим отцом-олигархом, а Даня ревнует Вику к Мажору

Игорю удается спасти девушку, которая пыталась покончить с собой. Это позволяет группе Вики Родионовой выйти на след опасных преступников. Оказывается, что двое риелторов манипулируют пожилыми владельцами квартир, чтобы позже ограбить их жилища.

Нина без ума от Жеки Аверьянова и собирается познакомить возлюбленного со своим отцом. Самого Аверьянова эта идея пугает до ужаса — он еще ни разу в жизни не общался с представителями высшего общества и боится, что не понравится отцу Нины.

Даня Королев вновь ревнует Вику к Игорю — противостояние мажора и его коллеги заканчивается потасовкой. Устав от своей беспомощности, Королев отправляется к Игнатьеву.

2-й сезон, 6-я серия

Дата выхода серии: 2016 год

Рейтинг на MyShows: 4.63

О чем серия: противостояние Соколовского и Игнатьева набирает обороты, Вика подозревает свою сестру во лжи

Команда Виктории Родионовой расследует очередное дело. На этот раз жертвой преступления стала молодая девушка. Кажется, в произошедшем каким-то образом замешан амбициозный брат пострадавшей.

Знакомство Жеки и отца Нины завершилось не самым приятным образом. Олигарх хочет, чтобы избранник его дочери подписал брачный контакт. Начальник Соколовского Андрей Пряников (Дмитрий Шевченко) помогает своему подчиненному выйти на след Стаса. Несмотря на старания Игоря, маньяку все же удается скрыться.

Одновременно с этим Игорь продолжает свое соперничество с Аркадием Игнатьевым, а Вика Родионова понимает, что ее младшая сестра Аня (Дана Абызова), которая не так давно приехала в гости, что-то недоговаривает.

2-й сезон, 11-я серия

Дата выхода серии: 2016 год

Рейтинг на MyShows: 4.62

О чем серия: Жека и Нина играют свадьбу, Игорю удается наладить отношения с Даней

Жека берет Нину в жены. Счастье коллеги заставляет Даню и Игоря по-новому взглянуть на их взаимоотношения. Соколовский уже давно счастлив со своей новой девушкой Катей (Любовь Аксенова), а Королев — с Викой. Осознав это, полицейские решают прекратить бессмысленное соперничество. Они вместе расследуют дело об угнанном Bentley, который принадлежит старому знакомому Игоря.

Довольные Соколовский и Королев собираются навестить Вику и сообщить ей, что наконец нашли общий язык. Выйдя из бара, новоиспеченные друзья решают на время поменяться машинами. Даня садится за руль машины мажора и даже не подозревает, что только что совершил роковую ошибку.

3-й сезон, 1-я серия

Дата выхода серии: 2018 год

Рейтинг на MyShows: 4.44

О чем серия: Игорь возвращается в отдел и пытается начать жизнь с чистого листа

После того как Мажор узнал правду о покушении на его родителей, прошло полгода. Аркадий Игнатьев оказался не виноват в произошедшем — все это было частью коварного плана Константина Фишера (Игорь Черневич). Давний товарищ Соколовского-старшего и Игнатьева решил прибрать к рукам бизнес своих бывших коллег, а Игорь невольно помог ему это сделать.

В итоге Аркадий смог пережить организованное Фишером покушение и восстанавливается после операции. Шокированный Игорь не понимает, что делать дальше, но все же решает вернуться на службу. Вместе с Викой и Жекой он берется за новое дело — поиск виртуального угонщика, который ворует чужой транспорт в компьютерных играх.

3-й сезон, 11-я серия

Дата выхода серии: 2018 год

Рейтинг на MyShows: 4.51

О чем серия: Игорь расследует дело вместе с Валерием

Полиция в замешательстве. Недавно к берегу прибило объемный черный пакет, из которого вылезла девушка азиатской внешности. Соколовскому удается выяснить, что китаянку похитили неизвестные. Однако больше никаких зацепок у следствия нет — пострадавшая не может объяснить, что именно с ней произошло.

Игорь понимает, что эта китаянка — не единственная, кому грозит опасность. Под угрозой находятся сотни девушек, нелегально приехавшие на заработки, а также их дети. Полицейский Валерий Симоненко (Владимир Селезнев), который стал коллегой в Игоря в начале сезона, внезапно предлагает Мажору свое содействие.

Отношения между Соколовским и Симоненко не задались с самого начала. Неудивительно, ведь Валерий — бывший возлюбленный Вики Родионовой.

3-й сезон, 12-я серия

Дата выхода серии: 2018 год

Рейтинг на MyShows: 4.53

О чем серия: Игорь и Жека ищут автомобильных воров

На закрытой территории элитного жилого комплекса нашли дорогой внедорожник со скрученными номерами и снятыми дисками. Это далеко не первый случай, когда здесь обворовывают дорогие машины. К тому же владелец компании, которая отвечает за работу местной парковки, недавно лишился собственного авто и покинул страну.

Соколовский уверен, что за преступлениями стоят конкуренты фирмы, но не может отыскать весомых доказательств. На помощь другу приходит Евгений Аверьянов. Игорю и Жеке удается отыскать наводчика. Вскоре полицейские узнают, что один из автомобилей на паркинге принадлежит Ване Соловьеву (Павел Чинарев) — парню викиной младшей сестры Ани. Более того, судьба Ани Родионовой напрямую зависит от исхода этого расследования.

3-й сезон, 16-я серия

Дата выхода серии: 2018 год

Рейтинг на MyShows: 4.27

О чем серия: Соколовский наконец получает возможность отомстить своему давнему врагу

Несмотря на запрет Аркадия Игнатьева, его дочь Катя пробирается в банк, который принадлежит Константину Фишеру. Девушка тут же попадает в ловушку, и Соколовский бросает все силы на ее спасение.

Игорю наконец-то удается найти то, за чем он так долго охотился, — компромат на человека, который когда-то давно организовал покушение на Анну Соколовскую. Мажор вот-вот получит ответы на вопросы, которые мучили его всю жизнь.

В этот момент в игру неожиданно вступают Аркадий Игнатьев и Андрей Пряников. Они готовы признаться в том, что скрывали на протяжении многих лет. Развязка истории Мажора приближается, а ставки высоки как никогда.

4-й сезон, 1-я серия

Дата выхода серии: 2022 год

Рейтинг на MyShows: 4.08

О чем серия: Игорь Соколовский узнает, что у него есть дочь

После того как Виктория Родионова пожертвовала собой, чтобы спасти Игоря, пошло девять лет. Спустя все эти годы Мажор наконец узнал правду о дочери Вики по имени Соня (Виталия Кориенко) — оказывается, это его ребенок.

Теперь Соколовский намерен позаботиться о дочери, которая потеряла родную мать по его вине. Он связывается с Аней Родионовой и ее мужем Ваней — после ухода Вики именно они стали опекунами девочки. Воспитывать Соню помогал Валерий Симоненко — давний соперник Игоря.

Соколовский планирует забрать ребенка себе и разом загладить все ошибки прошлого, однако Аня выступает против этой идеи.

4-й сезон, 3-я серия

Дата выхода серии: 2022 год

Рейтинг на MyShows: 4.27

О чем серия: Игорь пытается понять, что с ним происходит

Соколовский осознает, что у него начались серьезные проблемы с головой. Иногда он теряет контроль над собой, а иногда и вовсе страдает из-за ощутимых провалов в памяти. Скорее всего, это происходит из-за антидепрессантов, которые он принимает. Пошатнувшееся здоровье делает и без того запутанную жизнь Мажора совсем невыносимой.

Однако Соколовский не намерен сдаваться — теперь на нем лежит ответственность за девятилетнюю Соню. Воссоединение с дочерью происходит не так гладко, как хотелось бы Игорю. Ситуацию усугубляет тот факт, что Мажор становится главным подозреваемым в нападении на Аню, тело которой нашли в ее собственной квартире.