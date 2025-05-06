Как повлияет на кассу отказ от зарубежных фильмов на праздники

Майские праздники традиционно являются некассовым периодом, люди предпочитают другие виды отдыха, рассказала НСН Нина Ромодановская.

Когда-то новогодние даты были для кинотеатров периодом затишья, однако контент, интересный аудитории, и особая маркетинговая кампания фильмов помогли увеличить кассу, аналогичный подход может сработать и в майские праздники, отметила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что военная драма «В списках не значился» в первые выходные после премьеры возглавила российский кинопрокат, преодолев планку в 235 миллионов рублей, однако кинотеатры ожидали, что общие сборы уикенда будут сопоставимы с показателями прошлых лет, когда в прокат выходила крупная зарубежная новинка. Как напомнила Ромодановская, кинотеатры и прежде нередко отказывались от иностранного контента ради поддержки российского кино в определенные даты.

«Не стоит гадать, какой могла бы быть касса этого года с зарубежными премьерами, есть, как есть. "В списках не значился" достаточно специфическое, тематическое кино, на тематической дате. На мой взгляд, сборы у картины адекватные. Практика, когда с дат вокруг майских праздников сносят иностранное кино, действует давно, она не в последние три года была введена. Так делали еще до коронавируса. К примеру, в 2019 году "Мстители: Финал" вышли в российский прокат только 29 апреля (премьеру перенесли с 25 апреля по требованию Минкульта для продвижения российского фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым). В этом году погода в некотором смысле помогла кинотеатрам, но много людей все равно уехали на дачу», - уточнила она.

По словам собеседницы НСН, майские праздники традиционно являются некассовым периодом, однако грамотный маркетинг помог бы переломить эту тенденцию.

«Некоторые эксперты сегодня говорят, что майские совершенно не зрительский уикенд, поскольку люди выбирают другие варианты отдыха. Другие утверждают, что майские праздники можно сделать вторым Новым годом, было бы желание. В свое время у нас новогодние праздники были примерно такими же тухлыми, как сейчас майские, однако ситуацию удалось переломить. Фильмам, которые выходят в эти даты, нужен специфический маркетинг. И удачные примеры были. В 2014 году 1 мая в прокат вышел фильм "Кухня в Париже", который являлся продолжением третьего сезона телесериала "Кухня". При очень грамотном маркетинге компании Yellow, Black and White, выпускающей картину, конкуренты ушли с даты, а сборы были весьма впечатляющими. Касса во многом зависит от контента, но, не в последнюю очередь, и от маркетинга», пояснила Ромодановская.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 мая кинотеатры откажутся от теневого проката. При этом с 24 апреля в прокате доступна военная драма «Каруза» Ивана Харатьяна, а также драма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Помимо прочего 1 мая в кинотеатрах состоялась премьера фильма «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, напоминает «Радиоточка НСН».