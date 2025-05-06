Вышел большой трейлер фильма «Как приручить дракона»

Кинокомпания Universal Pictures представила большой IMAX-трейлер экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Премьера ремейка культовой экранизации мультфильма студии Dreamworks состоится 13 июня 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Как приручить дракона» расскажет историю о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами — викингами.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале «Одни из нас». Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.