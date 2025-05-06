Жан Рено и Деннис Куйэд снялись в триллере «Флорист»

Деннис Куэйд («Субстанция», «Рейган»), Жан Рено («Леон», «Мой пингвин») и Скай Кац («Дом Рэйвен», «Лето на сёрфе») исполнили главные роли в экшн-триллере «Флорист» (The Florist), съемки которого завершились в Нью-Йорке. Как сообщает Deadline, режиссером фильма стал Бабак Наджафи («Падение Лондона»), сценарий написали Эрен Криви («Добро пожаловать в капкан») и Скотт Виндхаузер («Однажды в Техасе»). В касте также заявлены Анна Шафер («Новая попытка Кейт Макколл») и Леонидис Гулаптис («Управляй миром»).

Это история о Карле Риккере (Куэйд) - тихом, замкнутом садоводе, который любит свою дневную работу. Однако у него есть темная тайна — ночью он подрабатывает безжалостным убийцей. Его личность оказывается под угрозой разоблачения, когда он заводит маловероятную дружбу с девочкой-подростком (Кац).

В настоящее время отдел продаж и производства ведет компании Film Bridge International переговоры с американскими дистрибьюторами о выпуске фильма в начале 2026 года, а отснятый материал будет представлен в середине мая на кинорынке Marché du Film в Каннах.