Почему «Микки 17» понравился онлайн-зрителям и не выстрелил в кино

Фильм «Микки 17» рассчитан на аудиторию, которая выбирает фестивальные проекты, заявила НСН Нина Ромодановская.

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Фильм «Микки 17» при официальном прокате не обеспечил бы кассы российским кинотеатрам, уточнила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) предположил, что среди последних новинок проката в России могла бы заработать картина студии Marvel.

Детективный триллер Стивена Содерберга «Черный чемодан – двойная игра» стал самым популярным фильмом у российских пиратов по итогу апреля 2025, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F6. При этом в топ-3 попала картина «Микки 17» с Робертом Паттинсоном, также ставшая лидером рейтинга в марте. Ромодановская допустила, что фильм снискал популярность у пиратов, поскольку больше подходит не для кинотеатров, а для домашнего просмотра.

«Разный контент предназначен для разных способов смотрения. Довольно часто бывает, когда фильм совершенно не идет в кинотеатрах, при этом показывает хорошие цифры просмотров в онлайне. С "Микки 17" произошло именно так. Это фильм для очень узкого сегмента аудитории, для зрителя, который интересуется фестивальным кино. Таких людей на самом деле немного, кинотеатрам эти зрители кассу практически не делают. Если же фильм выходит онлайн легально или нелегально, ситуация переворачивается, гораздо большее количество людей интересуется подобными фильмами. Те, кто слышал новости с фестивалей, знают Паттинсона, выбирая фильм на вечер, скорее всего остановятся на такой картине, если не хотят смотреть сериал», - отметила она.

При этом Евгений Баженов в разговоре с НСН также отметил, что множество пиратских копий фильма «Микки 17» можно объяснить интересом аудитории к известному актеру в главной роли. Он добавил, что картина вряд ли бы освоила большую кассу в российском прокате.

«Видимо, фильм популярен благодаря Паттинсону. Думаю, что картина немного собрала бы в кинотеатрах, российские цифры скорее всего были бы примерно в мировом тренде. Это не то кино, на которое люди валом бегут. Зрителя привлекли бы любые блокбастеры, любое крупнобюджетное кино, которое развлекает. Например, те же "Громовержцы*". Студия Marvel продала бы все», - сказал собеседник НСН.

Ранее новый кинокомикс от студии Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн. Уже после премьеры студия обновила рекламные плакаты, уточнив, что герои картины являются не просто «Громовержцами», а «Новыми Мстителями».

В России фильм не выйдет в официальный прокат из-за санкций со стороны США, напоминает «Радиоточка НСН».