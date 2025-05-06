Что известно о третьем и финальном сезоне «Игры в кальмара»

6 мая вышел тизер третьего сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Первые два сезона проекта оказались очень успешными, а сериал стал популярным во всем мире. Что известно о новом и последнем сезоне, выясняла «Вечерняя Москва».

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Дата выхода

Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года — спустя полгода после выхода второго. Всего в нем, как и в прошлом сезоне, будет семь серий, которые выйдут в один день. Третий сезон станет финальным, однако создатели не исключают возможный выход спин-оффов по вселенной «Игры в кальмара».

Сюжет

Сюжет сериала повествует о 456 людях, испытывающих финансовые трудности, которых пригласили поучаствовать в некоем «турнире». Победитель получит в качестве приза десятки миллионов долларов. Однако очень скоро выясняется, что это не просто детские игры, а конкурс на выживание, где проигравших игроков хладнокровно убивают.

Первый сезон закончился тем, что главный герой Сон Ки Хун смог победить в игре и забрать денежный приз, однако вместо того, чтобы забрать деньги и забыть о произошедшем, он решил отомстить организаторам игр за смерти людей, которые успели стать ему настоящими друзьями.

Во втором сезоне Сон Ки Хун придумал план, согласно которому он вновь попадает на игры, но на этот раз не с целью победить, а с жаждой остановить организаторов и предотвратить новые жертвы. Сезон заканчивается тем, что восстание игроков, организованное главным героем, проваливается.

Третий сезон станет продолжением этой истории, где зрители увидят последствия мятежа, продолжение игр, а также наконец-то будут раскрыты все загадки, связанные с организаторами турнира.

Что показали в тизере

Насколько можно понять по тизеру, игры продолжатся, несмотря на бунт. Судя по плачу ребенка в конце промо-ролика, Ким Чун Хи родит ребенка. Также в трейлере показали Сон Ки Хуна, который находится в гробу. Другие участники открывают крышку гроба, однако главный герой оказывается живым.

Далее показывают сцены с новыми играми. В одной из них участников снова поделят на две команды по жребию. Пак Ён Сик и его мать Чан Гым Чжа окажутся в разных командах. В другой игре — игроки сталкиваются друг с другом в лабиринте.

Также в трейлере можно увидеть VIP-гостей во время торжественного ужина, детектива Хван Чун Хо, который с аквалангом стоит на берегу острова, где скорее всего проводятся игры, а затем врывается с оружием в какое-то помещение. Показали и солдата номер 11 Кан Но Ыль, которая ползет по вентиляционной шахте, а также Сон Ки Хуна, прикованного наручниками к кровати.

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