Прогремевший в российском кинопрокате фильм "Красный шелк" выйдет на большие экраны Китая в сентябре. Презентацию этого исторического блокбастера и других российско-китайских проектов в области гуманитарного сотрудничества проведет в Москве Медиакорпорация Китая в преддверии празднования Дня Победы, на полях государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, с целью передачи идеи многовековой дружбы между нашими странами посредством кинематографического и телевизионного сотрудничества.

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"Красный шелк" - кинолента совместного российско-китайского производства - стала главным событием зимнего киносезона в России, а в КНР ее показ назначили на момент празднования Победы во Второй мировой войне.

Хотя фильм описывает события, предшествовавшие Второй мировой - он повествует об одном из важных эпизодов становления отношений двух стран, которые впоследствии стали главными фронтами мировой борьбы с фашизмом и милитаризмом. Именно поэтому о фильме вновь заговорили во время нынешнего визита главы китайского государства в Россию на празднование Дня Победы.

Такие фильмы, как "Красный шелк" призваны сохранить историческую правду и не допустить искажения реальных событий

Россияне с этой лентой уже хорошо знакомы: она вышла на отечественные экраны 20 февраля. Только за первые три недели аудитория этой исторической киноэпопеи в России превысила миллион человек, а кассовые сборы - планку в полмиллиарда рублей. В Китае, вполне ожидаемо, кассовые сборы будут еще выше. КНР - второй по величине кинорынок в мире с объемом аудитории в 430 млн и кассовыми сборами в 42,5 миллиарда юаней (475 млрд рублей) по итогам 2024 года.

Высокий интерес китайской аудитории к предстоящей премьере вполне ожидаем: в год совместного празднования 80-летия Победы в мировой антифашистской войне зритель КНР все больше интересуется лентами, посвященными советско-китайскому сотрудничеству и истории двусторонних отношений.

В этом аспекте сентябрьская премьера "Красного шелка" станет событием не просто кинематографическим, но политическим. Как ранее заявлял посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, "этот фильм напомнит российской и китайской аудитории о славной истории дружбы между народами наших двух стран, станет эстафетной палочкой передачи этой дружбы из поколения в поколение".

"Производство этого фильма - конечно, уникальное событие для российского кино, яркий пример высочайшего уровня российско-китайских отношений. Партнерство России и Китая активно развивается во всех сферах: в экономике, культуре, в спорте. И теперь наша совместная работа в производстве кино вышла совершенно на новый уровень. Уверена, что фильм найдет отклик у китайского зрителя. Это станет еще одним шагом в укреплении дружбы между нашими народами", - вторит дипломату председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

Наблюдатели отмечают: фильмы вроде "Красного шелка" призваны сохранить историческую правду и не допустить искажения реальных событий одной из самых сложных для человечества эпох. Историческая память - важная гарантия поддержания мира и стабильности в сегодняшнем непростом мире.

И вместе с тем сохранять ее становится все труднее. Все больше попыток обелить, затушевать, промолчать или переписать. Именно так сегодня происходит в США, которые на днях на 100% повысили импортные пошлины на все зарубежные киноленты под предлогом "защиты" отечественного кинематографа. Отныне для американского кинозрителя стандартом правды о Второй мировой станет "Капитан Америка" от мультяшной Marvel.

"Особенно настораживает то, что американский зритель лишается возможности посмотреть ленты на исторической основе, в том числе рассказывающие о событиях совсем близкого ХХ века. Историческое кино позволяет донести до мировой аудитории правду о событиях, которые памятны нашим народам - россиянам, китайцам, американцам. А если эти ленты сделаны на высоком профессиональном, творческом уровне, то становится вдвойне обидно за американскую публику. Можно ли сделать Америку great again, закрывая двери перед культурой, искусством других стран? Вряд ли", - говорит старший обозреватель ТАСС кандидат исторических наук Андрей Кириллов.