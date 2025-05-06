Известные артисты, включая певицу Селин Дион, актрису Ханну Уоддингем, актера Идриса Эльбу и музыканта Ринго Старра, примут участие в озвучивании нового мультфильма по детской книге легендарного музыканта Пола Маккартни. Эта чудесная история под названием «Высоко в облаках» рассказывает о бельчонке, который отправляется на поиски острова, где все животные живут в мире и согласии.

Книга «Высоко в облаках», написанная Маккартни при партнёрстве с детским писателем Филипом Арда и мультимейкером Джеффом Данбаром, была опубликована в 2005 году. В центре сюжета — бельчонок по имени Уиррал, который теряет свою маму из-за разрушения их леса бульдозерами. В поисках утешения он решает найти остров Абнималия, о котором мама всегда с любовью рассказывала. Именно на этом острове, по ее словам, все звери живут счастливо и дружно, и Уиррал отправляется в захватывающее приключение с другими животными.

Также известно, что в озвучке примут участие актеры Идрис Эльба, Клеманс Поэзи, Пом Клементьефф, Ален Шаба, а также музыканты Лайонел Ричи и Джимми Фэллон. Режиссером анимационного проекта станет Тоби Генкель, ранее работавший над мультфильмом «Изумительный Морис». Сценарий написан Джоном Крокером, знакомым по работе над «Приключениями Паддингтона 2».

В мультфильме также будут представлены оригинальные песни, написанные Маккартни и спродюсированные его лейблом MPL Communications. Музыкальное сопровождение создаст композитор Майкл Джаккино, обладатель «Оскара» за работу над фильмом «Вверх».

Укажем, что скончался автор первого произведения искусства, установленного на Луне. Отметим, что Александра Пахмутова появилась в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».