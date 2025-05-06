Состоялась премьера короткометражки «В аду мест нет» с Ириной Темичевой

Премьера короткометражного фильма «В аду мест нет» прошла 3 мая 2025 года в московском клубе Live Stars. При входе в зал гостей встречали костюмированные персонажи в образе демона и ангела, а также саксофонист Никита Петров. Звезда фильма Сергей Комаров, сыгравший в фильме демона Хауса, не смог присутствовать на премьере в связи со съемками в Санкт-Петербурге, но записал видео приветствие со словами поздравления съемочной группе.

Продюсер и актриса Екатерина Мадалинская представила зрителям актеров фильма. Актрисам были вручены букеты из белых роз и подарки от партнеров фильма. Затем состоялся показ картины, после которого на сцену вышли звезды с премьерами своих песен. Вечер продолжился концертом.

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева впервые вывела в свет своего маленького сына Артема, который активно позировал у пресс-волла. Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина исполнила несколько своих композиций, которым подпевал весь зал. Концерт продолжила певица и актриса Анастасия Годунова, которая презентовала песню Евгения Осина «Таня+Володя» в новой версии от женского имени, а также исполнила песню в стиле инди-рок «Играешь со мной». Анастасию поздравила с премьерой ее мама Елена Скорнякова, которая отметила, что удивляется работоспособности своей дочери, ведь ее график плотно расписан. Совсем недавно с участием Анастасии вышел сериал «Плакса 2», в котором звучит ее песня «Солнце рядом».

Премьеру фильма поддержал миллиардер Игорь Рыбаков, который исполнил песню «Не выходи из комнаты» на стихи Бродского, выступление прошло под оригинальный клип с участием всех героев из фильма «В аду мест нет». Концертную программу украсил рэпер Imago и другие артисты. Среди гостей вечера были замечены солисты Большого театра Анастасия Смирнова и Макар Михалкин.

«В аду мест нет» - мистическая ироническая комедия о семейных ценностях. Всех героев ждет испытание, от которого зависит дальнейший путь их бессмертной души. Для этого была создана комната – своеобразный коридор между жизнью и смертью, где медиаторы любви Дарина и Влад рассматривают проблемы грешников и ищут причины, которые разрушили их любовь.

В фильме снялись Сергей Комаров (Хаус), Ирина Темичева (Александра), Екатерина Мадалинская (Дарина), Наталья Гулькина (Мама Александры), Анастасия Годунова (Добря), Роман Богданов (Влад), Дмитрий Гудочкин (Злюн), Павел Крайнов (Денис), Картину ждет год фестивальных показов по городам России.