Опубликованы первые кадры из фильма ужасов «Заклятие 4»

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры фильма ужасов «Заклятие: Последние обряды» — четвёртой части знаменитой серии. На них можно увидеть главных героев будущей картины, премьера которой состоится 5 сентября 2025 года.

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Фильм продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.