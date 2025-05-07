В Okko выходит уникальный сериал «Герои неизвестных войн»

В онлайн-кинотеатре Okko 7 мая выходит Вьетнама до Ливана. «Лента.ру» раскрывает некоторые секреты одного из самых сложных и завораживающих периодов в истории ХХ века.

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Дата выхода: 7 мая.

7 мая. Страна: Россия.

Россия. Продолжительность: 5 серий.

5 серий. Режиссер: Иван Юдин.

Иван Юдин. Сценарий: Михаил Шептун, Ксения Фролова, Илья Егоров.

Новый сериал Okko «Герои неизвестных войн» начинается буквально в День Победы — 9 мая 1945 года. Это не только дата окончания Великой Отечественной войны, но и точка отсчета для следующей — той, которую принято называть холодной. Собственно, этот термин сериал подвергает сомнению первым делом, рассказывая о более или менее локальных, но безусловно горячих конфликтах.

«Октябрь в Корее теплее, чем в нашем Иркутске», — сообщает рассказчик в первых кадрах первого эпизода.

Он посвящен Корейской войне начала пятидесятых, в которой СССР и США поддерживали северную и южную части полуострова соответственно. В итоге советским военным фактически удалось предотвратить использование американцами ядерного оружия — на нем настаивал генерал Дуглас Макартур.

Важно, что для современного зрителя создана максимально комфортная точка входа в эту давнишнюю, но по-прежнему актуальную историю: сериал насквозь пронизан сценами, снятыми от лица непосредственного участника событий.

Этот прием задает необходимую динамику и одновременно использует в своих интересах нарративные принципы игровой серии Call of Duty. В ответвлении Black Ops там тоже рассказывалось о событиях прошлого, но представлена была только одна точка зрения. Теперь у российских зрителей есть альтернативная версия этих по-настоящему эпохальных событий.

Особенно это касается второй серии «Героев неизвестных войн» — самой хитовой, посвященной Вьетнамской войне. Американский кинематограф эксплуатировал этот сюжет всеми возможными способами: от «Взвода», «Охотника на оленей» и «Апокалипсиса сегодня» до «Без вести пропавших» с Чаком Норрисом и прошлогоднего сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим. Десятилетиями режиссеры более или менее глубоко исследовали травму, которую этот конфликт нанес американскому народу. Русский взгляд на эти события изложен едва ли не впервые — во всяком случае, настолько популярно и доходчиво.

Начиная с третьего эпизода «Герои неизвестных войн» переносятся в менее очевидные места и времена — сначала в Африку, а затем на Ближний Восток. В третьей серии рассказывается о вкладе советских военных в войну Египта и Израиля, в четвертой — о поддержке Эфиопии в конфликте с Сомали. Наконец, пятый эпизод говорит о совсем близких по многим причинам событиях — израильско-ливанском противостоянии на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века. Принципиально важно, что «Герои неизвестных войн» не ограничиваются простым пересказом событий, каждая серия — это полифония мнений экспертов. Среди них — ученый-кореевед Константин Асмолов, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, председатель Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме Николай Колесник, председатель Совета ветеранов войны в Египте Борис Нефедов и многие другие. Особое место в финальной серии занимает рассказ Леонида Мотовилова, который был советником командира бригады во время событий в Ливане.

Именно в этой командировке Мотовилов пережил мистический религиозный опыт, благодаря которому сегодня носит имя Серафим и сан митрополита московского и всероссийского предстоятеля Истинно-православной церкви.

История Серафима — болевая точка «Героев неизвестных войн», однако каждая серия построена таким образом, чтобы несколькими точными штрихами рассказать о судьбах людей на войне. Герои из названия сериала на экране персонифицированы. Возвращение их имен в публичное поле — одна из важнейших задач проекта.

Режиссер сериала Иван Юдин до «Героев неизвестных войн» успел поработать на недавних «Тайнах Карениной» и снять документальный фильм «Хой» про легендарного вокалиста «Сектора Газа» Юрия Клинских. До этого Юдин много работал как монтажер, так что динамика «Героев неизвестных войн» — это во многом его заслуга. Масштабные события в духе настоящего времени упакованы в серии, хронометраж каждой из которых не превышает получаса.

Этого времени достаточно для того, чтобы, не утомляя зрителя, познакомить его с событиями или напомнить о них и заинтересовать в самостоятельном более подробном изучении. Мотивацией же могут служить многочисленные параллели с современными геополитическими реалиями — никуда ни делись ни ближневосточная напряженность, ни африканские военные кампании. В финале сериала его лирический герой выражает надежду на то, что когда-нибудь в этих регионах воцарится мир. И более насущного пожелания сегодняшнему миру, пожалуй, и не придумать.