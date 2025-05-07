Появились постеры с персонажами фильма «Материалистка»

Кинокомпания A24 опубликовала несколько персонажных постеров фильма «Материалистка». На них можно увидеть исполнителей ключевых ролей: Дакоту Джонсон, Педро Паскаля и Криса Эванса.

© globallookpress

Постеры

© A24

© A24

Сюжет повествует о брачном агенте Люси, которая уверена в том, что знает о любви всё. Жизнь меняется, когда в её жизнь возвращается бывший парень Джон, а параллельно за героиней начинает ухаживать миллионер Рэнди.

Сняла ленту по собственному сценарию Селин Сон. В ленте также сыграли Луиза Джейкобсон, Марин Айрленд, Даша Некрасова и Зои Уинтерс. Продюсерами проекта выступают Кристин Вашон и Памела Коффлер.

Премьера картины в России состоится 19 июня.