Наталья Бондарчук призвала не торопиться со съемками фильмов об СВО

Фильмы о специальной военной операции снимать пока рано, должно пройти некоторое время для осмысления произошедших событий. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук.

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«В этом вопросе я согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. Должно пройти какое-то время, чтобы осознать, что произошло и почему. Конечно, мы упустили момент, когда Украина начала от нас отдаляться», — сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли снимать фильмы об СВО.

По словам Бондарчук, во время своих поездок в Киев еще до 2014 года она обратила внимание на незнание местными детьми ни русского, ни украинского языков.

«Потеря родного языка оторвала их от собственного опыта и от всей культуры, которая их сформировала, что привело к ужасным последствиям. Они вообще стали терять культуру как таковую. А когда человек без культуры, без корней, с ним можно сделать что хочешь. Поэтому, конечно, это беда на многие годы», — добавила Бондарчук.

Режиссер выразила надежду, что со временем отношения между народами и странами наладятся.